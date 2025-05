Borsa | Tokyo apertura in aumento +025%

Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,25%)

Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, dopo la lunga vacanza della Golden Week e con gli investitori che guardano ai prossimi sviluppi dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,25% a quota 36.922,76, con un aumento di 92 punti. Sul mercato del Forex lo yen torna ad apprezzarsi, trattando sul dollaro a 143,10 e sull'euro a 162,20. 🔗 Ladiinizia la prima seduta della settimana col segno più, dopo la lunga vacanza della Golden Week e con gli investitori che guardano ai prossimi sviluppi dei negoziati sul commercio tra Cina e Stati Uniti. Inil listino di riferimento Nikkei segna un rialzo dello 0,25% a quota 36.922,76, con undi 92 punti. Sul mercato del Forex lo yen torna ad apprezzarsi, trattando sul dollaro a 143,10 e sull'euro a 162,20. 🔗 Quotidiano.net

Borsa di Tokyo: lieve aumento finale grazie al calo dello yen - La Borsa di Tokyo tenta un recupero sul finale di contrattazioni e termina l'ultima seduta della settimana in lieve aumento, favorita dallo stop temporaneo all'apprezzamento dello yen, trainando il comparto che più dipende dalla sostenibilità dell'export, e malgrado la correzione degli indici azionari Usa. L'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,26% a quota 38,776.94, e un guadagno di 98 punti.

Borsa di Tokyo apre cauta nonostante il calo di Wall Street, Nikkei in lieve aumento - La Borsa di Tokyo avvia la seduta all'insegna della cautela, malgrado il nuovo tonfo degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che non escludono possibili accordi tra l'amministrazione Trump e i Paesi colpiti dai dazi commerciali per arginare l'impatto sul commercio globale. Il listino di riferimento nipponico Nikkei segna una variazione dello 0,15% a quota 37,385.54, con un guadagno di 54 punti.

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,27%) - La Borsa di Tokyo consolida i guadagni di inizio settimana, in scia all'avanzata del mercato azionario Usa dopo i segnali che arrivano dalle vendite al dettaglio, migliori delle aspettative. In apertura il Nikkei mette a segno un guadagno dell'1,27% a quota 37.870.33, aggiungendo 473 punti. Sul mercato valutario lo yen continua a perdere terreno sul dollaro, a 149,30, e scambia sull'euro poco sopra a un livello di 163.

