Bombe su Port Sudan l’Onu ferma i voli umanitari

voli di aiuti umanitari verso il Sudan. Ieri, dopo il terzo pesante bombardamento sulla città di Port Sudan, che dall’inizio della guerra funziona da centro . Bombe su Port Sudan, l’Onu ferma i voli umanitari il manifesto. 🔗 Le Nazioni Unite interrompono idi aiutiverso il. Ieri, dopo il terzo pesante bombardamento sulla città di, che dall’inizio della guerra funziona da centro .suil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Attaccato con droni Port Sudan: presi di mira un deposito di carburante e l’aeroporto civile – Video - Una fitta coltre di fumo si è alzata in cielo dopo che i droni hanno colpito un deposito di carburante vicino al porto di Port Sudan. È il terzo giorno consecutivo in cui la sede del governo sudanese, allineato all’esercito, è sotto attacco delle forze paramilitari delle Rsf. Secondo fonti dell’esercito sudanese, un aereo senza pilota ha colpito “la sezione civile dell’aeroporto di Port Sudan”, dopo che già due giorni fa era stata attaccata la base militare nell’aeroporto. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sud Sudan, l’Onu avverte: situazione “disastrosa” rischia di far tornare la guerra civile - Il non rispetto degli accordi di pace del 2018 in Sud Sudan rischia di scatenare un ritorno "disastroso" alla guerra, mettendo a repentaglio milioni di vite. Questo avvertimento giunge dalla Commissione delle Nazioni Unite, incaricata di monitorare le violazioni dei diritti umani nel Paese africano.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Pensato in Russia, prodotto in India, usato dall’Onu in Sud Sudan: è lo Sherp, va dappertutto - L’Esercito indiano è pronto a schierare i suoi Atv Sherp nelle operazioni di pace che vengono condotte nel Sudan del Sud. Questi particolari veicoli fuoristrada dal design futuristico sono considerati “inarrestabili” e sembrano pronti per una “missione su Marte”, e l’Indian Army intende inviarli in Sudan per condurre operazioni su ogni terreno, contribuendo al mantenimento della pace presso la Missione delle Nazioni Unite nel Sudan del Sud (Unmiss). 🔗it.insideover.com

Sudan, Onu: "Oltre 400 persone uccise dai paramilitari delle Rsf" - In Sudan oltre 400 persone sono state uccise nei recenti attacchi dei paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF), secondo "fonti credibili" citate dall'Onu. "Il nostro team sudanese ha ... 🔗msn.com

Bombe, carestia, epidemie, stupri: l’incubo in Sudan “compie” due anni - ROMA – Drammatico anniversario quello odierno per la popolazione del Sudan, Paese che il 15 aprile di due anni fa scivolava nella guerra civile, la quarta nei suoi quasi sette decenni di storia ... 🔗dire.it