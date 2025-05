Bisseck | Il mondo adesso sa quanto è forte l’Inter!

Bisseck: «Il mondo adesso sa quanto è forte l'Inter!»

Bisseck era l’unico in campo anche sabato, oggi si è ripetuto in Inter-Barcellona. Per il difensore c’è l’Intervista nel lunghissimo post partita di Inter TV.IL TRIONFO – Le parole di Yann Bisseck a poco più di un’ora dalla fine di Inter-Barcellona: «Ci abbiamo sempre creduto, questa è una cosa che non posso descrivere per come mi sento. Sono orgoglioso della squadra, abbiamo fatto una cosa incredibile. L’emozione? Non so ancora, devo dormire una notte: magari domani saprò come mi sento. Però non abbiamo finito, dobbiamo ancora giocare una partita e dare l’assoluto massimo. Ma penso che saremo pronti. Dobbiamo pensare partita a partita, perché anche in campionato ci sono ancora cose da fare. Stiamo calmi, però per il finale ci saremo. Il percorso? Abbiamo battuto tutte grandi squadra, ma penso che anche noi siamo una grande squadra. 🔗 era l’unico in campo anche sabato, oggi si è ripetuto in Inter-Barcellona. Per il difensore c’èvista nel lunghissimo post partita di Inter TV.IL TRIONFO – Le parole di Yanna poco più di un’ora dalla fine di Inter-Barcellona: «Ci abbiamo sempre creduto, questa è una cosa che non posso descrivere per come mi sento. Sono orgoglioso della squadra, abbiamo fatto una cosa incredibile. L’emozione? Non so ancora, devo dormire una notte: magari domani saprò come mi sento. Però non abbiamo finito, dobbiamo ancora giocare una partita e dare l’assoluto massimo. Ma penso che saremo pronti. Dobbiamo pensare partita a partita, perché anche in campionato ci sono ancora cose da fare. Stiamo calmi, però per il finale ci saremo. Il percorso? Abbiamo battuto tutte grandi squadra, ma penso che anche noi siamo una grande squadra. 🔗 Inter-news.it

