Torna anche nel Lecchese Bimbimbici, la manifestazione nazionale promossa da FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che promuove una pedalata per le vie cittadine, con protagonisti bambini e famiglie, per sensibilizzare sulla necessità di creare spazi urbani più sicuri e vivibili.

Bimbimbici 2025, appuntamenti nel Tigullio per un futuro sostenibile e a misura di bambino - Un intero mese in bicicletta dedicato ai bambini per promuovere stili di vita sostenibili e città più sane, vivibili e sicure: torna “Bimbimbici”, la grande manifestazione dedicata alla mobilità attiva promossa da FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L’atteso e ormai celebre evento... 🔗 © genovatoday.it - Bimbimbici 2025, appuntamenti nel Tigullio per un futuro sostenibile e a misura di bambino - Un intero mese in bicicletta dedicato ai bambini per promuovere stili di vita sostenibili e città più sane, vivibili e sicure: torna “Bimbimbici”, la grande manifestazione dedicata alla mobilità attiva promossa da FIAB - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. L’atteso e ormai celebre evento... 🔗 genovatoday.it

Bimbimbici 2025: il futuro pedala tra Civate, Malgrate e Valmadrera - L'11 maggio torna la manifestazione nazionale FIAB dedicata ai più piccoli, per promuovere la mobilità sostenibile e città a misura di bambino ... 🔗leccotoday.it

BimBimBici 2025, un mese a pedali per la sicurezza in città dei più piccoli - BimBimBici 2025 promuove mobilità attiva, salute e sostenibilità. Un mese di eventi in bici per trasformare i centri urbani a misura di bambino. 🔗motori.quotidiano.net

“Fate largo ai bambini”, a Verona c’è Bimbimbici la festa della bici per i più piccoli - A Verona c'è Bimbimbici 2025, la manifestazione promossa dalla Fiab che ogni anno porta in strada migliaia di bambini ... 🔗veronaoggi.it