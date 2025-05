Berrettini agli Internazionali BNL d' Italia | Sto bene spero in un tifo speciale

Berrettini giocherà gli Internazionali BNL d'Italia 2025. Il tennista romano infatti che non gioca il suo torneo dal 2021 esordirà sabato 10 maggio. "Sto bene, ho lavorato tantissimo per farcela. Sono pronto" – ha commentato il beniamino di casa.

Tabellone Roma 2025, gli italiani agli Internazionali d'Italia: Sinner, Musetti, Berrettini, Darderi e gli altri. Accoppiamenti, calendario - Jannik Sinner debutterà al secondo turno degli Internazionali d'Italia a Roma contro Navone o Cinà. La prima possibile testa di serie sul suo cammino è Alejandro...

Buona la prima per Giulio Zeppieri nel torneo di qualificazione agli Internazionali BNL d'Italia di tennis. Sconfitta, invece, per Martina Di Sarra - Buona la prima per Giulio Zeppieri; il tennista di Latina ha affrontato il russo Pavel Kotov nel primo turno del torneo di qualificazione degli Internazionali d'Italia. Dopo aver perso il primo set per 6-4, Zeppieri ha reagito con determinazione e ha ribaltato la situazione vincendo i successivi due set con il punteggio di 7-5 e 6-3. Un'impresa che ha richiesto oltre due ore di gioco, ma che gli ha permesso di conquistare una vittoria importante.

Andrea Guerrieri in finale agli Internazionali Bnl di tennis a Reggio Emilia - Andrea Guerrieri alla caccia del bis. Alle pre-qualificazioni Internazionali Bnl di tennis in corso sui campi del Circolo Equitazione di Reggio Emilia, il reggiano mette a segno l'exploit, eliminando la testa di serie numero 1 del torneo, Giovanni Oradini, e vola in finale dove troverà il piemontese Filippo Moroni. Guerrieri e Moroni staccano così il pass per le qualificazioni degli Internazionali Bnl di Roma, al Foro Italico.

