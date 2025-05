‘Benessere mamma’ a Lucca le risposte alle mille domande e attività fisica gratuita all’aperto

Lucca, 7 maggio 2025 – Si chiama "Benessere Mamma" l'iniziativa che mette insieme il Comune e la commissione per le Pari Opportunità con la palestra SSD Life per offrire a tutte le donne che si trovano nel periodo pre o post parto l'opportunità di confrontarsi su una serie di tematiche inerenti la cura del bambino e per praticare attività fisica adatta al periodo molto particolare che stanno vivendo. L'iniziativa è stata presentata ieri mattina al baluardo San Frediano dall'assessore alla famiglia Simona Testaferrata, dalla presidente della commissione per le Pari Opportunità Rosella Simoncelli e Dino Sileo dell'Ssd Life. "Siamo molto contente di questa sinergia – hanno affermato l'assessore Testaferrata e la presidente della commissione pari opportunità Simoncelli – . L'associazione Life organizza da sempre iniziative gratuite e con finalità benefiche per alcune realtà del territorio e da un paio di anni ha avviato un progetto gratuito rivolto alle donne in pre e post parto.

