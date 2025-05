Basket B Nazionale La General Contractor Jesi centra i Play-Off 71-60

I ragazzi di Ghizzinardi superano con merito Ravenna in una gara equilibrata, decisa nell’ultimo quarto con l’allungo finale degli Jesini. Ora i meritati Play-Off Jesi, 7 maggio 2025 – Jesi e Ravenna si incontrano al “PalaTriccoli” per il Play-In valevole per l’accesso ai Play-Off, come ottava classificata.Ospiti che hanno acquisito il diritto ala sfida odierna in virtù della vittoria sul Fabriano, eliminando i “cugini” dalla corsa promozione.Gara che inizia con una General Contractor molto determinata che porta subito il risultato dalla sua parte, più precisa nelle conclusioni, anche se il match rimane ancora equilibrato, col parziale di 18-14.Nel secondo quarto, gli uomini di Ghizzinardi provano ad allungare, grazie anche ad alcuni errori in attacco dei ravennati, portandosi sul 25-14. 🔗.com

Basket B nazionale / General Contractor e Ristopro, rush finale verso il play-in - A due giornate dalla fine della regular season, Jesi e Fabriano sono certe di accedere agli spareggi ma non della posizione. Tutti gli scenari negli ultimi 80': è ancora possibile il derby VALLESINA, 15 aprile 2025 – General Contractor al nono posto con 36 punti, Ristopro decima con 34. Le due storiche rivali della Vallesina si accingono alla volata nel finale di regular season per ottenere il miglior piazzamento nei play-in, la novità introdotta dalla LNP in questa stagione che permette alle squadre classificate dal settimo al dodicesimo posto di disputare gli spareggi, dai quali usciranno ...

Basket B nazionale / General Contractor e Ristopro, tutti gli scenari play-in e playoff negli ultimi 40' - Fabriano e Jesi ballano fra ottavo e decimo posto: di sicuro giocheranno un play-in in casa, ma il piazzamento finale verrà determinato dopo le partite contro Montecatini e Latina VALLESINA, 23 aprile 2025 – Dopo 37 giornate, General Contractor e Ristopro sono appaiate a 36 punti in compagnia di Chiusi e al termine della regular season manca solo una partita: domenica alle 18 Jesi sarà ospite della Gema Montecatini e Fabriano della Benacquista Latina.

Basket B nazionale / La tripla di Arrigoni ferma la Ristopro: vincono gli Herons 74-71 - Senza gli infortunati Hadzic e Dri, la squadra di Niccolai rimonta da -19 e viene punita dalla tripla allo scadere di Arrigoni. Domenica al PalaChemiba scontro diretto per il play-in con Caserta VALLESINA, 30 marzo 2025 – La Ristopro sfiora il colpaccio in rimonta a Lucca e va ko dopo cinque vittorie consecutive. Al PalaTagliate di Lucca decide la tripla di Arrigoni, a poco più di un secondo dal termine, e sostanzialmente accade a maglie invertite quello che si verificò nel match d'andata, quando fu Pierotti a due secondi dalla sirena a dare la vittoria alla Ristopro.

