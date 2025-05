Barcellona Flick | "Risultato ingiusto Decisioni dell'arbitro tutte in favore dell'Inter"

Barcellona, appunti verso l’Inter: passa tutto da Pedri, ma Flick ha anche dei punti deboli | Primapagina - 2025-04-27 00:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’Inter avrà certamente preso appunti sul Barcellona in vista del grande appuntamento di mercoledì prossimo, per l’andata delle semifinali di Champions League. La partita contro il Real Madrid, al di là del risultato della finale di Coppa del Re e del grande dispendio di energie provocato dalla disputa dei tempi supplementari, ha fornito indicazioni molto utili a Simone Inzaghi e al suo staff di collaboratori. 🔗justcalcio.com

Flick annuncia: «Lewandowski sta migliorando. Inzaghi vuole sapere se recupera per Inter Barcellona? Gli dico questo» - di RedazioneL’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Valladolid Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Real Valladolid, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato delle possibilità di recuperare Lewandowski e Baldé dai rispettivi infortuni per la gara di ritorno in Champions League contro l’Inter di martedì sera. 🔗internews24.com

Barcellona-Inter IN tre punti: Inzaghi azzanna, Flick impalpabile - Barcellona-Inter va oltre ogni aspettativa di spettacolo grazie a Flick e Inzaghi, che non si nascondono dal punto di vista tattico. E i loro calciatori, soprattutto quelli tecnicamente di livello superiore, in campo fanno splendidamente il resto. Di seguito l’episodio dopo l’Andata della Semifinale di Champions League BARCELLONA – In casa del “nemico” c’è più gusto per l’Inter di Simone Inzaghi, che subisce i colpi spagnoli del Barcellona di Hansi Flick ma solo dopo averli storditi a freddo. 🔗inter-news.it

Barcellona, Flick: "Risultato ingiusto. Decisioni dell'arbitro tutte in favore dell'Inter" - L`allenatore del Barcellona, Hansi Flick, analizza in conferenza stampa la semifinale di Champions League persa a San Siro con l`Inter. Cosa ha detto ai giocatori?. 🔗calciomercato.com

Il Barcellona può puntare al Sextete, ma Flick… - La squadra di Hansi Flick, il Barcellona, potrebbe realizzare un traguardo memorabile: il Sextete. Il tecnico tedesco però ha occhi solo per il Dortmund. Il Barcellona fa visita al Borussia Dortmund, ... 🔗calciostyle.it

Barcellona, Flick attacca la Liga per il calendario: "Le Federazioni proteggono i club, ma non qui. E' una barzelletta" - Il Barcellona sfiderà l'Inter in semifinale di Champions League e per entrambi il calendario si preannuncia fitto di impegni. Hansi Flick non ci sta e attacca la Liga: "Tutte le Leghe proteggono ... 🔗informazione.it