Barbara d’Urso arrivano gli auguri di Striscia per il suo compleanno

Barbara d'Urso "torna" su Mediaset: arrivano gli auguri di Striscia La Notizia per il compleanno della conduttriceL'articolo Barbara d'Urso, arrivano gli auguri di Striscia per il suo compleanno proviene da Novella 2000.

“Torna in tv”. Barbara D’Urso, le indiscrezioni clamorose sul programma Rai - Voci, trame, chiacchiere, certezze (poche) e molto ancora. Da quando è uscita da Mediaset Barbara D’Urso è tornata in tv solo in occasione di una comparsata a Ballando con le stelle, ma qualcosa potrebbe cambiare: sembra, infatti, che la Rai sia molto vicina ad affidarle uno dei programmi più ambiti ed iconici del primo canale. E dire che la stagione non era iniziata bene, Dagospia traccia un ritratto impietoso in questo senso. 🔗 - Voci, trame, chiacchiere, certezze (poche) e molto ancora. Da quando è uscita da Mediaset Barbara D’Urso è tornata in tv solo in occasione di una comparsata a Ballando con le stelle, ma qualcosa potrebbe cambiare: sembra, infatti, che la Rai sia molto vicina ad affidarle uno dei programmi più ambiti ed iconici del primo canale. E dire che la stagione non era iniziata bene, Dagospia traccia un ritratto impietoso in questo senso. 🔗 caffeinamagazine.it

Repubblica – Barbara D’Urso approda in RAI? Un rebus insoluto ma… - Pare che a Viale Mazzini siano molto interessati all'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque però ci sarebbero degli ostacoli da superare 🔗 © golssip.it - Repubblica – Barbara D’Urso approda in RAI? Un rebus insoluto ma… - Pare che a Viale Mazzini siano molto interessati all'ex conduttrice di Pomeriggio Cinque però ci sarebbero degli ostacoli da superare 🔗 golssip.it

Questa è una notizia bomba: Barbara D’Urso torna in tv ma non da sola, ecco con chi condurrà - Dopo mesi di voci e indiscrezioni, sembra che il tanto atteso ritorno di Barbara D’Urso in televisione sia finalmente alle porte. Da oltre un anno si parla della sua possibile “rentrée”, ma ora sembra che il progetto stia per concretizzarsi. La conduttrice, che ha fatto la storia della televisione italiana, tra recitazione e conduzione, potrebbe tornare in grande stile, forse con una nuova sfida in prime time, pronta a riprendersi il suo posto sotto i riflettori. 🔗 © donnapop.it - Questa è una notizia bomba: Barbara D’Urso torna in tv ma non da sola, ecco con chi condurrà - Dopo mesi di voci e indiscrezioni, sembra che il tanto atteso ritorno di Barbara D’Urso in televisione sia finalmente alle porte. Da oltre un anno si parla della sua possibile “rentrée”, ma ora sembra che il progetto stia per concretizzarsi. La conduttrice, che ha fatto la storia della televisione italiana, tra recitazione e conduzione, potrebbe tornare in grande stile, forse con una nuova sfida in prime time, pronta a riprendersi il suo posto sotto i riflettori. 🔗 donnapop.it

