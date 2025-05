Aziende sanitarie bilancio in rosso di quasi 32 milioni di euro | bocciatura dei sindaci

bilancio in rosso per l’Ausl. Rispetto a quello preventivo, che evidenziava uno sbilancio complessivo importante (-100,5 milioni) per le due Aziende provinciali, il consuntivo 2024 si è comunque chiuso con -31,8 milioni di euro (poco più di 22 per l’Ausl e oltre 9,5 per quella ospedaliera). 🔗 inper l’Ausl. Rispetto a quello preventivo, che evidenziava uno scomplessivo importante (-100,5) per le dueprovinciali, il consuntivo 2024 si è comunque chiuso con -31,8di(poco più di 22 per l’Ausl e oltre 9,5 per quella ospedaliera). 🔗 Ferraratoday.it

