Assegno sociale otto denunce In un caso il percettore è risultato deceduto

LECCE – otto persone sono state denunciate, a vario titolo, con le accuse di indebita percezione di erogazioni pubbliche, ingiusto utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, fino alla truffa aggravata.È questo l’esito del lavoro iniziato a novembre da parte dei. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - Assegno sociale, otto denunce. In un caso il percettore è risultato deceduto

