Arsenal ko Psg-Inter sarà finale di Champions a Monaco il 31 maggio

sarà Paris Saint-Germain contro Inter la finale di Champions League 202425, in programma sabato 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. I parigini di Luis Enrique hanno conquistato la seconda finale della loro storia superando l’Arsenal anche al Parco dei Principi: 2-1 il risultato, dopo l’1-0 dell’andata a Londra.Psg-Arsenal: la cronaca della semifinale(foto x.comPSGinside)L’Arsenal parte fortissimo e per 25 minuti domina la scena, ma trova uno straordinario Donnarumma, decisivo su Martinelli e Ødegaard. Il PSG soffre, ma al 27’ colpisce con un gran sinistro di Fabian Ruiz che, contro l’inerzia del match, porta avanti i francesi. I Gunners reagiscono, sfiorano il pari con Saka e Rice, ma la porta parigina resta inviolata fino all’Intervallo.Nella ripresa il PSG ha l’occasione per chiudere la gara, ma Vitinha si fa parare un rigore da Raya. 🔗Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Arsenal ko, Psg-Inter sarà finale di Champions a Monaco il 31 maggio

