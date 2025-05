Arezzo fuori dai playoff | la Vis Pesaro vince al Comunale e spegne i sogni amaranto

playoff che terminano al secondo turno per l'Arezzo, sconfitto in casa dalla Vis Pesaro. Mister Bucchi conferma l'undici titolare che domenica aveva superato il Gubbio, e gli amaranto iniziano la gara con un piglio ben diverso rispetto alla precedente uscita. La squadra si mostra più intraprendente e padrona del campo, senza concedere nulla agli avversari per tutto il primo tempo.La Vis Pesaro si presenta con un atteggiamento attendista, quasi fosse la formazione a cui bastano due risultati su tre per passare il turno. L'Arezzo costruisce bene e con rapidità, ma trova davanti a sé un avversario molto chiuso e ben organizzato. In tutto il primo tempo, infatti, i due portieri non vengono mai realmente chiamati in causa. La prima frazione si chiude a reti inviolate, ma con buone sensazioni. Da segnalare l'uscita per infortunio di Lari al 35', sostituito da Okoro.

