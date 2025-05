Araujo Juve non è finita! Dalla Spagna rilanciano | il futuro del difensore potrebbe essere lontano dal Barcellona e… Novità

Araujo Juve, non è finita! Dalla Spagna rilanciano sul futuro del difensore del Barcellona: tutti gli aggiornamentiUno dei difensori maggiormente accostati al calciomercato Juve nella sessione invernale è stato Araujo, giocatore del Barcellona che ha rinnovato con i blaugrana fino al 2031. Nonostante questo, secondo quanto riportato da AS, il difensore potrebbe lasciare la Spagna già nella sessione estiva.Chissà che il nome del calciatore possa tornare di moda anche a Torino dopo l'acquisto di Kelly che, per il momento, ha deluso le aspettative.

Pogba, squalifica finita: dalla Ligue 1 a Miami, quale futuro per l'ex Juve? - (Adnkronos) – Squalifica finita per Paul Pogba. Il centrocampista francese ha visto estinguersi oggi, martedì 11 marzo, l'inibizione dai campi per doping arrivata nel 2023. Pogba, allora alla Juventus, risultò positivo al testosterone, sostanza proibita, e ricevette una condanna a 4 anni. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), dopo il ricorso del giocatore, ridusse poi […] L'articolo Pogba, squalifica finita: dalla Ligue 1 a Miami, quale futuro per l'ex Juve? proviene da Webmagazine24.

Juve, pazienza finita: "Si contendono la palma di peggior acquisto" - Al termine del primo tempo della sfida dei quarti di Coppa Italia contro l'Empoli piovono critiche nei confronti della squadra bianconera Errori sotto porta e in fase di costruzione e un Empoli inaspettatamente in vantaggio allo Stadium ai quarti di finale di Coppa Italia. Il gran destro da fuori area di Maleh ha portato i toscani in vantaggio: un gol che avvicina l'Empoli ad un traguardo storico, le semifinali di Coppa Italia.

Sabatini lapidario: «È finita anche la Juventus dei sognatori. La Juve è nulla e le macerie non c'erano a maggio 2024, ci sono a marzo 2025» - di Redazione JuventusNews24Sabatini: «La Juve è nulla, Giuntoli cercherà Gasperini». Il commento dopo la disfatta dei bianconeri contro l'Atalanta Su calciomercato.com, Sandro Sabatini ha commentato così la figuraccia della Juve di Thiago Motta. SABATINI – «È finita anche la Juventus dei sognatori, quelli che facevano le tabelle Scudetto di rincorsa su Inter e Napoli. È finita dopo una serata umiliante, in cui non c'è stata partita.

Barcellona, i tifosi rimettono Araujo sul mercato. Cosa era accaduto con la Juventus a gennaio - Il destino, che soltanto nel gennaio scorso gli aveva offerto la possibilità di cambiare aria, intraprendere una nuova esperienza in un altro club e in un altro. 🔗msn.com

Dalla Spagna: Araujo può finire sul mercato a fine stagione, nuovo tentativo della Juve? - Vicino alla Juventus lo scorso gennaio, Ronald Araujo, difensore centrale classe 1999 del Barcellona e della nazionale uruguaiana, potrebbe nuovamente finire sul mercato a fine stagione. 🔗tuttojuve.com

Araujo, zero possibilità per la Juve\ - Ronald Araujo è ricomparso nei radar del Bayern Monaco, che sta valutando un investimento di 65 milioni di euro per ingaggiarlo durante la finestra di trasferimento estiva. Ma ci ... 🔗tuttojuve.com