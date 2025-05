Apple TV rinnova Fondazione | terza stagione a 152 anni con Il Mulo e riprese in Europa

- The Studio: Apple Tv+ rinnova la serie per una seconda stagione The Studio (qui la nostra recensione) è stato rinnovato per la seconda stagione su Apple TV+. La serie satirica su Hollywood ha debuttato il 25 marzo sulla piattaforma di streaming. L’ottavo episodio sarà disponibile in streaming il 7 maggio. Il cast stellare della serie include Seth Rogen, Ike Barinholtz, Catherine O’Hara, Kathryn Hahn e Chase Sui Wonders, con la guest star Bryan Cranston. 🔗 cinefilos.it