Alvino contro Spalletti | Ha detto delle bugie poi la bordata che fa discutere

Spalletti torna a far parlare di sé: durissime le critiche di Alvino nei suoi confronti dopo il suo nuovo libro.Dopo due stagioni dal leggendario terzo scudetto, Luciano Spalletti parla nuovamente del Napoli: è infatti stata da poco pubblicata la sua nuova autobiografia. Al suo interno, l’attuale tecnico della Nazionale ha raccontato molti aneddoti sulla sua esperienza in azzurro, soffermandosi in particolare su alcuni dettagli inediti.Le dichiarazioni contenute nel libro di Spalletti, però, non sono andate giù a tutti. Il giornalista Carlo Alvino ha criticato in diretta alcuni dei contenuti della biografia dell’ex tecnico del Napoli.Alvino duro su Spalletti: “Una squallida operazione di marketing”La biografia di Spalletti non sembra particolarmente piaciuta a Carlo Alvino: secondo il giornalista nel capitolo incentrato sul Napoli l’allenatore ha raccontato alcune inesattezze. 🔗Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Alvino contro Spalletti: “Ha detto delle bugie”, poi la bordata che fa discutere

