Alta tensione tra India e Pakistan attacchi missilistici su tre città | Premier pakistano | Atto di guerra risponderemo | Tre morti e dodici feriti

© Tgcom24.mediaset.it - Alta tensione tra India e Pakistan, attacchi missilistici su tre città | Premier pakistano: "Atto di guerra, risponderemo" | "Tre morti e dodici feriti"

Si teme ora una escalation militare tra le due potenze nucleari. Nuova Delhi: "Nostra azione precisa e misurata" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

India e Pakistan sull’orlo del conflitto: alta tensione dopo l’attacco in Kashmir - Le fibrillazioni tra Islamabad e Nuova Delhi stanno aumentando. Sabato, il Pakistan ha effettuato un test balistico, lanciando un missile terra-terra dalla gittata di 450 chilometri. Secondo il governo di Islamabad, il lancio era finalizzato a garantire la prontezza operativa delle truppe e a convalidare i parametri tecnici chiave. Il test è avvenuto pochi giorni dopo che il Pakistan aveva reso noto di essere in possesso di alcune informazioni di intelligence credibili, secondo cui l’India sarebbe pronta a sferrare un attacco militare. 🔗panorama.it

L’India lancia missili contro il Pakistan, che risponde con l’artiglieria. Alta tensione sul Kashmir - Alta tensione tra India e Pakistan, dopo l’attentato dello scorso mese nella regione contesa del Kashmir che ha riacceso lo scontro diplomatico e militare tra i due Paesi. Il governo indiano ha confermato di aver condotto un’operazione contro «obiettivi terroristici», colpendo con missili almeno nove infrastrutture situate nel Kashmir amministrato dal Pakistan e in altre aree del Paese vicino. Il Pakistan a sua volta sostiene di aver risposto con rappresaglie via terra e aria. 🔗open.online

Tensione alle Stelle tra India e Pakistan dopo l’attentato in Kashmir: cresce il rischio di conflitto armato - La storica rivalità tra India e Pakistan torna a infiammarsi dopo il tragico attentato avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, località turistica nel Kashmir indiano, che ha provocato la morte di 26 civili. Nuova Delhi attribuisce l’attacco a gruppi armati sostenuti da Islamabad, accusa respinta con fermezza dal governo pakistano. In risposta all’attentato, il primo ministro indiano Narendra Modi ha autorizzato l’esercito ad agire con piena libertà operativa. 🔗laprimapagina.it

Su questo argomento da altre fonti

L'India lancia missili contro il Pakistan, che risponde con l'artiglieria. Alta tensione sul Kashmir; India e Pakistan sull’orlo del conflitto: alta tensione dopo l’attacco in Kashmir; Alta tensione: India e Pakistan si prendono a fucilate; Alta tensione tra India e Pakistan. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Alta tensione tra India e Pakistan, attacchi missilistici su tre città | Premier pakistano: "Atto di guerra, risponderemo" | "Tre morti e dodici feriti" - L'India ha condotto attacchi missilistici contro tre città in Pakistan. Le località colpite sono Kotli, Bahawalpur e Muzaffarabad, hanno spiegato le autorità pakistane. Il premier Shehbaz Sharif: "L'I ... 🔗msn.com

Alta Tensione tra India e Pakistan: Attacchi missilistici su tre città e rischio escalation - Attacchi missilistici dell'India su Kotli, Bahawalpur e Muzaffarabad: il Pakistan promette risposta, cresce il rischio di conflitto nucleare. 🔗younipa.it

L’India lancia missili contro il Pakistan, che risponde con l’artiglieria. Alta tensione sul Kashmir - Il governo indiano sostiene di aver portato avanti un'operazione militare contro obiettivi terroristici. Ma second i pakistani sono stati colpiti per lo più civili L'articolo L’India lancia missili co ... 🔗msn.com