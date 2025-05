Allenamento Juve tutti i retroscena della seduta odierna | dalla richiesta di qualità e ritmo al sorriso di Nico Gonzalez – VIDEO

Allenamento Juve, tutti i retroscena della seduta odierna in vista della sfida contro la Lazio: il VIDEO con alcune curiositàLa Juventus prepara la sfida contro la Lazio. Il canale Youtube del club bianconero ha pubblicato un VIDEO con tutti i retroscena della seduta odierna: sorrisi alla Continassa e intensità come ha abituato Tudor.Tanti giovani della Juve Primavera presenti: Rizzo, Merola, Sosna, Nisci e Montero oltre ad Adzic. Spunta anche la richiesta dello staff di Tudor: qualità e ritmo si sente in un momento del VIDEO. .com 🔗 © Juventusnews24.com - Allenamento Juve, tutti i retroscena della seduta odierna: dalla richiesta di qualità e ritmo al sorriso di Nico Gonzalez – VIDEO in vistasfida contro la Lazio: ilcon alcune curiositàLantus prepara la sfida contro la Lazio. Il canale Youtube del club bianconero ha pubblicato uncon: sorrisi alla Continassa e intensità come ha abituato Tudor.Tanti giovaniPrimavera presenti: Rizzo, Merola, Sosna, Nisci e Montero oltre ad Adzic. Spunta anche ladello staff di Tudor:si sente in un momento del. .com 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Allenamento Juve, tutti i retroscena della vigilia col PSV: tanti sorrisi e quel dettaglio nei torelli – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, tutti i retroscena della vigilia col PSV: il VIDEO per rivivere la seduta odierna dei bianconeri La Juventus si è preparata al meglio per la trasferta in Olanda contro il PSV. Questa mattina la seduta aperta ai media che è stata raccontata tramite un video pubblicato su YouTube con alcuni retroscena. Tanti sorrisi nel gruppo dopo la bella vittoria contro l’Inter e i torelli con tanti tocchi che hanno fatto divertire i giocatori durante l’allenamento. 🔗 © juventusnews24.com - Allenamento Juve, tutti i retroscena della vigilia col PSV: tanti sorrisi e quel dettaglio nei torelli – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, tutti i retroscena della vigilia col PSV: il VIDEO per rivivere la seduta odierna dei bianconeri La Juventus si è preparata al meglio per la trasferta in Olanda contro il PSV. Questa mattina la seduta aperta ai media che è stata raccontata tramite un video pubblicato su YouTube con alcuni retroscena. Tanti sorrisi nel gruppo dopo la bella vittoria contro l’Inter e i torelli con tanti tocchi che hanno fatto divertire i giocatori durante l’allenamento. 🔗 juventusnews24.com

Allenamento Juve, sorrisi e intensità nella seduta aperta ai tifosi: tutti i retroscena e quella risposta di Douglas Luiz… VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, sorrisi e intensità nella seduta aperta ai tifosi: il VIDEO con tutti i retroscena dei bianconeri La Juve si è allenata davanti ai propri tifosi per preparare la prossima sfida contro il Parma. Una bella occasione per incontrare i bianconeri dopo la seduta odierna che si è svolta con la solita intensità impressa da mister Tudor. Il video pubblicato dal club bianconero sul canale Youtube con la risposta di Douglas Luiz che ha risposto “bene, bene, bene” a una domanda di un tifoso. 🔗 © juventusnews24.com - Allenamento Juve, sorrisi e intensità nella seduta aperta ai tifosi: tutti i retroscena e quella risposta di Douglas Luiz… VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve, sorrisi e intensità nella seduta aperta ai tifosi: il VIDEO con tutti i retroscena dei bianconeri La Juve si è allenata davanti ai propri tifosi per preparare la prossima sfida contro il Parma. Una bella occasione per incontrare i bianconeri dopo la seduta odierna che si è svolta con la solita intensità impressa da mister Tudor. Il video pubblicato dal club bianconero sul canale Youtube con la risposta di Douglas Luiz che ha risposto “bene, bene, bene” a una domanda di un tifoso. 🔗 juventusnews24.com

Allenamento Juve: così Tudor prepara il big match con la Roma. Yildiz-Vlahovic show al JTC, tutti i retroscena – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve: Tudor prepara il big match con la Roma. Yildiz-Vlahovic show al JTC, tutti i retroscena – VIDEO Attraverso il proprio canale Youtube, la Juve ha mostrato le immagini dell’allenamento odierno alla Continassa, a quattro giorni dal big match dello stadio Olimpico contro la Roma, cruciale per la lotta Champions. Ecco tutti i retroscena dal JTC: così Igor Tudor sta preparando la trasferta giallorossa, con Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic in versione super. 🔗 © juventusnews24.com - Allenamento Juve: così Tudor prepara il big match con la Roma. Yildiz-Vlahovic show al JTC, tutti i retroscena – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Allenamento Juve: Tudor prepara il big match con la Roma. Yildiz-Vlahovic show al JTC, tutti i retroscena – VIDEO Attraverso il proprio canale Youtube, la Juve ha mostrato le immagini dell’allenamento odierno alla Continassa, a quattro giorni dal big match dello stadio Olimpico contro la Roma, cruciale per la lotta Champions. Ecco tutti i retroscena dal JTC: così Igor Tudor sta preparando la trasferta giallorossa, con Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic in versione super. 🔗 juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Allenamento Juve: tutti i retroscena verso la Lazio VIDEO; Juve, il retroscena sul primo allenamento di Tudor: cosa ha detto ai giocatori; Motta, scene surreali in allenamento: cacciato anche per questo; Sorrisi, tanti giovani dalla Next Gen e retroscena: Juventus, il VIDEO dell'allenamento. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Allenamento Juve, i retroscena della seduta odierna in vista del Bologna: intensità, sorrisi e qualche volto nuovo – VIDEO - Allenamento Juve, i retroscena della seduta odierna in vista del Bologna: il VIDEO pubblicato dal club La Juve continua a preparare l’importante sfida in ottica Champions contro il Bologna. Il club bi ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve: sorrisi, intensità e le indicazioni di Tudor. Tutti i retroscena della seduta odierna di allenamento – VIDEO - Tramite un video pubblicato sul canale YouTube della Juve, sono stati svelati alcuni retroscena della seduta odierna dei bianconeri. Sorrisi e molta intensità sotto la guida di Tudor le cui ... 🔗juventusnews24.com

Allenamento Juve, sorrisi e intensità nella seduta aperta ai tifosi: tutti i retroscena e quella risposta di Douglas Luiz… VIDEO - Juventus, i retroscena dall'allenamento VIDEO un' ora fa (il BiancoNero) Serie B, a breve avrà inizio la 34a giornata! Diverse le gare in programma nel calendario: la lista nel dettaglio ... 🔗informazione.it