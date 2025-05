Al via il conclave per eleggere il nuovo Papa ecco tutto quello che c’è da sapere

© Unlimitednews.it - Al via il conclave per eleggere il nuovo Papa, ecco tutto quello che c’è da sapere

conclave, termine con il quale si intende la riunione del collegio cardinalizio della Chiesa cattolica per l’elezione del nuovo Papa, nonché la sala dove avviene la riunione, nella Cappella Sistina. Il termine deriva dal latino cum clave, cioè “(chiuso) con la chiave” o “sottochiave”.IL GIURAMENTO DEGLI ADDETTI AL conclave VIDEOL’evento storico che diede questo nome all’elezione dei pontefici risale al 1270, quando gli abitanti di Viterbo, allora sede Papale, stanchi di anni di indecisioni dei cardinali, li chiusero a chiave nella sala grande del palazzo Papale, per costringerli a decidere al più presto chi eleggere come nuovo pontefice. 🔗 CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – La messa “pro eligendo”, l’”extra omnes”, il segreto assoluto, le schede bruciate e la conseguente fumata dal comignolo. Sono solo alcuni dei riti e dei simboli del, termine con il quale si intende la riunione del collegio cardinalizio della Chiesa cattolica per l’elezione del, nonché la sala dove avviene la riunione, nella Cappella Sistina. Il termine deriva dal latino cum clave, cioè “(chiuso) con la chiave” o “sottochiave”.IL GIURAMENTO DEGLI ADDETTI ALVIDEOL’evento storico che diede questo nome all’elezione dei pontefici risale al 1270, quando gli abitanti di Viterbo, allora sedele, stanchi di anni di indecisioni dei cardinali, li chiusero a chiave nella sala grande del palazzole, per costringerli a decidere al più presto chicomepontefice. 🔗 Unlimitednews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave per eleggere il nuovo Papa, lo spagnolo Artime spunta tra i favoriti italiani Parolin e Pizzaballa - Il cardinale spagnolo Angel Fernandez Artime, di impronta riformista, potrebbe superare Parolin e Pizzaballa in caso di stallo al conclave 🔗notizie.virgilio.it

Conclave, c’è la data: ecco quando inizia la riunione dei cardinali per eleggere il nuovo papa - La congregazione generale dei cardinali ha deciso la data di inizio del Conclave, la riunione che porterà all’elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Bergoglio. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l’assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì «anzitutto per motivi logistici», come reso noto dal Corriere della sera che cita un cardinale. 🔗lettera43.it

Domani al via il conclave per eleggere il nuovo Papa, ecco tutto quello che c’è da sapere - CITTÀ DEL VATICANO (ITALPRESS) – La messa “pro eligendo”, l’”extra omnes”, il segreto assoluto, le schede bruciate e la conseguente fumata dal comignolo. Sono solo alcuni dei riti e dei simboli del conclave, termine con il quale si intende la riunione del collegio cardinalizio della Chiesa cattolica per l’elezione del nuovo papa, nonché la sala dove avviene la riunione, nella Cappella Sistina. Il termine deriva dal latino cum clave, cioè “(chiuso) con la chiave” o “sottochiave”. 🔗unlimitednews.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave, mercoledì la prima fumata attesa in serata; Conclave al via: l’elezione del nuovo Papa tra storia, fede ed equilibri di potere; Conclave, al via l’elezione del nuovo Papa: tutti gli orari del voto e delle fumate; Domani al via il Conclave: domande e risposte. Chi sarà il nuovo Papa?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Domani al via il conclave per eleggere il nuovo Papa, ecco tutto quello che c’è da sapere - Il giorno fissato per l'inizio del Conclave, tutti i cardinali si riuniscono nella basilica di San Pietro e vi celebrano la Missa "pro eligendo Romano Pontifice", presieduta dal cardinale decano. 🔗msn.com

Roma verso il Conclave, nuove misure di sicurezza al via da mercoledì: la mappa e i flussi di pellegrini - Le nuove misure di sicurezza scattano alle ore 7 di mercoledì, con la prima messa di apertura del Conclave. Ecco come la Questura di Roma si sta organizzando fra zone riservate e flussi di visitatori. 🔗fanpage.it

Domani al via il Conclave: domande e risposte. Chi sarà il nuovo Papa? - A partire da mercoledì 7 maggio i 133 cardinali elettori saranno chiusi dentro la Cappella Sistina per il Conclave che deciderà il successore di Papa Francesco ... 🔗msn.com