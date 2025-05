Al siur Ernesto e la Marta la Filodrammatica Carella in scena a Gragnano

Gragnano organizzano per domenica 18 maggio alle ore 16,30 al Salone Don Bosco una commedia dialettale con la Filodrammatica Carella che rappresenterà "Al siur Ernesto e la Marta", tre atti comici di Gabriella Bonazzi adattata in dialetto. 🔗 Il circolo Mcl e la parrocchia san Michele arcangelo diorganizzano per domenica 18 maggio alle ore 16,30 al Salone Don Bosco una commedia dialettale con lache rappresenterà "Al", tre atti comici di Gabriella Bonazzi adattata in dialetto. 🔗 Ilpiacenza.it

