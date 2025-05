Adesso Meloni punta a sparigliare l’asse con Parigi

Il primo a complimentarsi con «il nuovo cancelliere tedesco e mio amico Fredrich Merz» è Antonio Tajani, compagno di Ppe: «È l'inizio di una nuova stagione politica. Unendo le nostre

Meloni punta sugli emiri, Romano graziato dai vigili e altre pillole - C’è il forum imprenditoriale Italia–Emirati Arabi Uniti lunedì 24 febbraio, e la trasferta negli Stati Uniti alla convention dei Repubblicani americani a Washington è stata annullata: meglio seguirla solo “da remoto”. Giorgia Meloni ha pensato di rimanere a Roma, dato che sono in ballo accordi e intese commerciali “a tanti zeri” con il numero uno degli Emirati, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. 🔗lettera43.it

Separazione carriere: Meloni, punta a garantire vera parità fra accusa e difesa - Roma, 5 mar. (LaPresse) – “La riforma costituzionale sulla giustizia punta a raggiungere un obiettivo di sistema e che finora il sistema non ha raggiunto. L’articolo 111 della Costituzione ci dice che ‘il giusto processo’ è quello che si ‘svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale’. Il giusto processo si attua, in contradditorio, davanti ad un giudice che non deve solo essere terzo, ma che deve anche apparire terzo. 🔗lapresse.it

Ucraina, Meloni punta sulla Nato per la difesa comune. E sullo scudo nucleare c?è lo stop alla Francia - Capisce le ragioni di Emmanuel Macron sullo scudo nucleare, la spinta per una deterrenza europea a guida francese. Soprattutto, apprezza l?attivismo che si fa strada in Europa, in un momento in... 🔗ilmessaggero.it

Meloni-Schlein, i sondaggisti e il confronto da Vespa: «Conviene a Giorgia», «Elly può sparigliare»; Oggi contro Salvini, e giovedì Fratelli d'Italia fa 'nero' Giorgetti. Franceschini 'aiuta' Matteo; Politica. Al tavolo da poker: Renzi chip leader, Salvini-Meloni non vanno in all-in con gli assi.

Il vertice Meloni-Trump di ieri alla Casa Bianca è stato molto importante sotto tutti i punti di vista. Ha ribadito la centralità dell'Italia – e ...