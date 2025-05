Acerbi e Frattesi si accontentano dell’ultimo quattro epiche per mandare Nerazzuri in finale di Champions League

Acerbi e Davide Frattesi si sono scritti nel folklore dell’Inter Milan e della Champions League mentre i Nerazzuri hanno ottenuto una vittoria per 4-3 su Barcellona a San Siro per assicurarsi la vittoria in un notevole pareggio in semifinale e prenotare il loro posto in finale con un trumfo aggregato di 7-6.Chiunque pensasse che il pulsante del 3-3 della scorsa settimana a Barcellona, ??che ha visto il Blaugrana reagire dal 2-0 in giù, non è stato in grado di essere superato è stato dimostrato come una delle grandi cattedrali del calcio europeo è stata trattata con un’epope ondulata che sicuramente scenderà come un classico di tutti i tempi.L’Inter sembrava essere al comando dopo l’apri del 21 ° minuto di Lautaro Martinez e il rigore di Hakan Calhanoglu, ma un secondo tempo sorprendente ha visto il Barcellona montare un’altra missione di recupero, che sembrava essere stata chiusa dal 13 ° goal della Campions League della terza stagione dalla terza stagione dalla fine del normale tempo dopo Eric Garcia e Dani Olmo avevano ripassato l’equilibrio. 🔗 2025-05-06 23:41:00 Il web non parla d’altro:Francescoe Davidesi sono scritti nel folklore dell’Inter Milan e dellamentre ihanno ottenuto una vittoria per 4-3 su Barcellona a San Siro per assicurarsi la vittoria in un notevole pareggio in semie prenotare il loro posto incon un trumfo aggregato di 7-6.Chiunque pensasse che il pulsante del 3-3 della scorsa settimana a Barcellona, ??che ha visto il Blaugrana reagire dal 2-0 in giù, non è stato in grado di essere superato è stato dimostrato come una delle grandi cattedrali del calcio europeo è stata trattata con un’epope ondulata che sicuramente scenderà come un classico di tutti i tempi.L’Inter sembrava essere al comando dopo l’apri del 21 ° minuto di Lautaro Martinez e il rigore di Hakan Calhanoglu, ma un secondo tempo sorprendente ha visto il Barcellona montare un’altra missione di recupero, che sembrava essere stata chiusa dal 13 ° goal della Campionsdella terza stagione dalla terza stagione dalla fine del normale tempo dopo Eric Garcia e Dani Olmo avevano ripassato l’equilibrio. 🔗 Justcalcio.com

Cosa riportano altre fonti

Inter Barcellona, è già polemica sui social! Braccio di Acerbi e i blaugrana reclamano il rigore. Il VIDEO dell’intervento e il motivo della decisione - Inter Barcellona, è già polemica sui social! Braccio di Acerbi e i blaugrana reclamano il rigore. Il VIDEO dell’intervento e il motivo della decisione Si infiamma Inter Barcellona con i blaugrana che hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco col braccio di Acerbi in area di rigore. Il tocco, come visibile dal video […] 🔗calcionews24.com

Frattesi scrive ai tifosi dell’Inter: “Vi chiedo scusa se sembro spento”. I retroscena dietro il messaggio - Ieri sera l'Inter ha battuto l'udinese 2-1, ma gli occhi non erano tanto puntati sulla partita, bensì su alcune dichiarazioni di Frattesi. A pesare sulla situazione del calciatore, probabilmente, una situazione interna in famiglia, ma anche questioni legate al calciomercato L'articolo Frattesi scrive ai tifosi dell’Inter: “Vi chiedo scusa se sembro spento”. I retroscena dietro il messaggio proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Braccio Acerbi, il Barcellona reclama un calcio di rigore contro l’Inter: il VIDEO dell’intervento fa scatenare i social. Cosa è successo e perché non è stato dato il penalty - di Redazione JuventusNews24Braccio Acerbi, il Barcellona reclama un calcio di rigore contro l’Inter: il VIDEO di cosa è successo e tutti i dettagli Si infiamma Inter–Barcellona con i blaugrana che hanno chiesto un calcio di rigore per un tocco col braccio di Acerbi in area di rigore. Il tocco, come visibile dal video già virale sui social, c’è stato ma potrebbe essere stato visto come involontario dall’arbitro e dal VAR che ha fatto un check prima di far ripartire l’azione. 🔗juventusnews24.com