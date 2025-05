A Novara torna Bimbimbici

torna Bimbimbici 2025, la tradizionale manifestazione promosso dal Comune di Novara in collaborazione con Fiab Novara e Amici della Bici.L'11 maggio tutti in sella con ritrovo alle 8.30 ai giardini Vittorio veneto, scalinata del Parco dei Bambini; chiusura iscrizioni alle 9 e alle 9.30. 🔗Novaratoday.it © Novaratoday.it - A Novara torna Bimbimbici

