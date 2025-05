A Galatone corso formativo per prendere il patentino cinofilo

Galatone – Comunicare nel modo corretto col proprio cane e prevenirne comportamenti aggressivi: parte per la prima volta a Galatone un corsoformativo a cura di Elisa Pastore, medica veterinaria esperta in comportamento in collaborazione con Edoardo Fiore, medico veterinario Asl, e Mino Natalizio. 🔗Lecceprima.it © Lecceprima.it - A Galatone corso formativo per prendere il patentino cinofilo

