a cameri passeggiata notturna col pelobate

Passeggiata del Gelsomino, nuovo splendore per il Giubileo - Un angolo segreto di Roma torna a brillare, pronto ad accogliere pellegrini e turisti in occasione del Giubileo 2025. La Passeggiata del Gelsomino, un tempo linea ferroviaria dismessa, ha subito un restyling completo, diventando un suggestivo percorso pedonale che collega la Stazione di San Pietro a Piazza del Sant'Uffizio, costeggiando le Mura Vaticane. Nata nel 1929 come collegamento ferroviario tra lo Stato Pontificio e il Regno d'Italia, la Passeggiata ...