a bolsena un ricco ciclo di conferenze e visite guidate fra arte fede e storia il programma

- Arezzo, 21 marzo 2025 – Terzo appuntamento del ciclo di conferenze su Poggio Bracciolini Scrivere la Storia tra Poggio e Machiavelli Sabato 22 marzo 2025, alle ore 16:30, a Palazzo Concini (via Concini 41/D, Terranuova Bracciolini), si terrà il terzo appuntamento del ciclo di conferenze su Poggio Bracciolini, un’iniziativa culturale che sta riscuotendo grande interesse tra gli appassionati di storia e letteratura. 🔗 lanazione.it

© lanazione.it - “Istruzione e scuole in Arezzo dal medioevo all’età contemporanea”, si conclude il ciclo di conferenze

- Arezzo, 25 marzo 2025 – Si conclude mercoledì 26 marzo il ciclo di conferenze “Istruzione e scuole in Arezzo dal medioevo all’età contemporanea”, organizzato dalla Società storica aretina con il patrocinio del Comune di Arezzo. Alle ore 17:30, all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Iacopo Maccioni parlerà sul tema “La scuola elementare aretina dal 1900 al passaggio definitivo allo Stato”, in continuità con la conferenza svolta da Giovanni Galli martedì scorso. 🔗 lanazione.it