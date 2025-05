100 euro di sconto per il lancio del robot aspirapolvere Roomba Max 705 con stazione di svuotamento | il più potente mai creato da iRobot

svuotamento automatico, Roomba Max 705 è in preordine a prezzo scontato sul sito irobot: 100 euro in meno con il codice da usare al check-out. 🔗 Con una forza di aspirazione da 13.000 Pa e la nuova Dock diautomatico,Max 705 è in preordine a prezzo scontato sul sito i: 100in meno con il codice da usare al check-out. 🔗 Dday.it

Bonus elettrodomestici, arriva lo sconto in fattura: niente click day, ecco come ottenere i 100 euro - Cambia il bonus elettrodomestici. E soprattutto sparisce il click day, con lo sconto fino a 100 euro che verrà applicato direttamente al momento dell’acquisto. Un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto Bollette dovrebbe finalmente sbloccare lo stallo sul provvedimento introdotto dalla manovra e fermo in attesa del decreto attuativo atteso a febbraio e ancora non arrivato. Il testo segue alcune indicazioni del ministero con l’obiettivo di non penalizzare il Made in Italy. 🔗lanotiziagiornale.it

MOVA X4 Pro: subito 100€ di sconto con l'offerta lancio su Amazon - disponibile ora su Amazon al prezzo lancio di 499 euro, il più basso di sempre rispetto al prezzo consigliato di 599 euro. Con uno sconto del 17%, si tratta di un’occasione vantaggiosa per chi ... 🔗hdblog.it

Bonus elettrodomestici 2025, le nuove modalità per ricevere lo sconto - Il bonus elettrodomestici 2025 è stato approvato dalla Camera il 16 aprile con il decreto Bollette, ma manca ancora il via libera del Senato. 🔗newsicilia.it

POCO F7 Pro a 100€ in meno su Amazon: extra sconto con Prime attivo - Il nuovo POCO F7 Pro è già disponibile a 100 euro in meno su Amazon a nemmeno un mese dal lancio grazie a uno sconto speciale a tempo limitato. Approfittane ora e ricevi uno smartphone appena ... 🔗hdblog.it