Visite guidate al Parco Frassanelle

© Padovaoggi.it - Visite guidate al Parco Frassanelle

Visite guidate al Parco Frassanelle l'11 maggio 2025. Vieni a scoprire Parco Frassanelle e partecipa ad una delle nostre Visite guidate! Voluta in pieno '800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio di stile neoclassico, nell'architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili epr. 🔗 all'11 maggio 2025. Vieni a scopriree partecipa ad una delle nostre! Voluta in pieno '800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio di stile neoclassico, nell'architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili epr. 🔗 Padovaoggi.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Visite guidate al Parco Frassanelle - In occasione della Festa di Primvaera potrai partecipare alle nostre visite guiddate. Voluta in pieno ‘800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio meraviglioso di stile Neoclassico, nell’architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili, per vivere un vero e proprio tuffo nel... 🔗padovaoggi.it

Visite guidate al Parco Frassanelle - Visite guidate al Parco Frassanelle l'11 maggio 2025. Vieni a scoprire Parco Frassanelle e partecipa ad una delle nostre visite guidate! Voluta in pieno '800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio di stile neoclassico, nell'architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili epr... 🔗padovaoggi.it

Parco Archeologico di Pompei. Dal 22 aprile visite guidate al cantiere dell’Insula Meridionalis - Parco Archeologico di Pompei. Dal 22 aprile visite guidate al cantiere dell’Insula Meridionalis Partono le visite guidate al cantiere dell’Insula Meridionalis, visibile dalla strada principale della città moderna lungo il viale delle ginestre e tra i piu’ articolati fronti di scavo del Parco Archeologico, un tempo affacciato scenograficamente sul golfo di Napoli e sulla vallata […] L'articolo Parco Archeologico di Pompei. 🔗.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Visite guidate al Parco Frassanelle il 13 aprile 2025; Parco Frassanelle, c'è la Festa di primavera: visite guidate, laboratori per adulti e bambini, giochi e una me; Visita guidata alla villa, alle grotte ed al Parco Frassanelle il 27 aprile 2025; Un giorno da falconiere al Parco Frassanelle l'1 maggio 2025. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Visite guidate al Parco Frassanelle - In occasione della Festa di Primvaera potrai partecipare alle nostre visite guiddate ... Oltre alla villa visiterete lo splendido PARCO di FRASSANELLE e le incredibili GROTTE ARTIFICIALI, che ... 🔗padovaoggi.it

Bagni di gong al Parco Frassanelle - Una domenica davvero speciale da trascorrere immersi nel verde di Parco Frassanelle! Con gli oltre 70 ettardi di parco, avrai l’imbarazzo della scelta per ritrovare te stesso, rilassarti e per provare ... 🔗padovaoggi.it

Parco Frassanelle, c'è la Festa di primavera: visite guidate, laboratori per adulti e bambini, giochi e una merenda con gli alpaca - Prenotazioni: [email protected]; 331.4249860 (WhatsApp). 🔗ilgazzettino.it