Video gol e highlights di Inter-Barcellona 4-3 | nerazzurri in finale di Champions

Video gol e highlights di Inter-Barcellona 4-3: nerazzurri in finale di Champions

Inter ha battuto il Barcellona 4-3 ed è in finale di Champions, per la seconda volta in tre anni. Il 31 maggio nell'ultimo atto di Monaco potrà alzare la coppa (bisogna vedere chi sarà l'avversario tra Psg e Arsenal).Video gol e highlights Inter-BarcellonaI nerazzurri sono passati in. 🔗 L'ha battuto il4-3 ed è indi, per la seconda volta in tre anni. Il 31 maggio nell'ultimo atto di Monaco potrà alzare la coppa (bisogna vedere chi sarà l'avversario tra Psg e Arsenal).gol esono passati in. 🔗 Milanotoday.it

