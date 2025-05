Uomini e Donne registrazione 5 maggio | nuove coppie lasciano il programma

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 5 maggio: nuove coppie lasciano il programma

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 5 maggio. Penultima puntata di stagione per il dating show di Canale 5. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 5 maggio. In questa puntata due nuove coppie del trono over lasciano il programma, mentre per il trono di Gianmarco siamo ai dettagli finali. Secondo . 🔗 , anticipazioni. Penultima puntata di stagione per il dating show di Canale 5. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi lunedì 5. In questa puntata duedel trono overil, mentre per il trono di Gianmarco siamo ai dettagli finali. Secondo . 🔗 2anews.it

Cosa riportano altre fonti

Uomini e Donne anticipazioni e spoiler registrazione 13 aprile - Cosa è accaduto nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 13 aprile: tutte le anticipazioni e gli spoiler L'articolo Uomini e Donne anticipazioni e spoiler registrazione 13 aprile proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

Uomini e Donne registrazione 18-02-2025: dura decisione di Gianmarco Steri - Nella registrazione di Uomini e Donne del 18 febbraio 2025, il trono classico ha regalato nuovi colpi di scena. Gianmarco Steri, tronista amatissimo dal pubblico, ha deciso di approfondire la conoscenza con alcune ragazze. Allo stesso tempo ha deciso di mandare a casa alcune ragazze scese per lui e inizialmente che gli erano piaciute. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 18 Febbraio 2025: le esterne di Gianmarco Steri Durante la registrazione, Gianmarco Steri ha scelto di fare due esterne con due corteggiatrici che sembrano aver attirato la sua attenzione: Nadia e Cristina. 🔗anticipazionitv.it

Uomini e Donne oggi anticipazioni registrazione: Tina spara acqua a Gemma - Cosa è accaduto a Uomini e Donne oggi secondo le anticipazioni della registrazione odierna? Sfilate, liti, ma anche battaglie con pistole ad acqua. Tina Cipollari ci ha preso gusto a bagnare Gemma Galgani. Cos’altro è accaduto? Ecco tutti i dettagli. Uomini e Donne oggi: Tina vs Gemma, agguato con acqua Negli studi Elios si sono registrate oggi nuove puntate di Uomini e Donne. Cosa possiamo anticiparvi in esclusiva? Ebbene vi sarà una nuova ed entusiasmante sfilata. 🔗superguidatv.it

Su questo argomento da altre fonti

Uomini e Donne anticipazioni: Gianmarco sceglierà nella prossima registrazione, Tina fa piangere Marina; Uomini e Donne oggi non va in onda su Canale 5, quando si terranno le ultime registrazioni; Uomini e Donne: registrazione 5 maggio! Gianmarco pronto per le esterne di un giorno!; Uomini e Donne, ecco quando si terrà l'ultima Registrazione di questa edizione!. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Anticipazioni U&D registrazione 5 maggio: Gianmarco annuncia la scelta in studio - Uomini e Donne, registrazione del 5 maggio: Gianmarco annuncia la scelta, ma Tina si aspettava più fuoco Colpi di scena ... 🔗tuttosulgossip.it

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 5 MAGGIO 2025/ Due coppie lasciano il programma, Gianmarco Steri… - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 5 maggio 2025: Gianmarco Steri farà la sua scelta? Cosa accadrà nelle nuove puntate ... 🔗ilsussidiario.net

Quando finisce Uomini e Donne, la data dell’ultima puntata con Maria De Filippi su Canale 5 - Uomini e Donne si avvia alla conclusione in vista della pausa estiva. Nelle prossime settimane, su Canale 5 verrà trasmessa la scelta del tronista Gianmarco Steri, che dovrebbe andare in onda il 23 ma ... 🔗fanpage.it