Una Fortitudo cinica e corposa batte Pesaro al PalaDozza e si regala il tabellone playoff

© Bolognatoday.it - Una Fortitudo cinica e corposa batte Pesaro al PalaDozza e si regala il tabellone playoff

PalaDozza tra la Effe e la Vuelle, tra la Fortitudo Bologna e la VL Pesaro.Una sfida storica, una sfida che è stata anche una semifinale Scudetto e che. 🔗 Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Non c'è molto da aggiungere a questo concetto che ha permeato i 40' minuti di play-in disputati altra la Effe e la Vuelle, tra laBologna e la VL.Una sfida storica, una sfida che è stata anche una semifinale Scudetto e che. 🔗 Bolognatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Il tiro di Aradori non entra e Pesaro batte la Fortitudo al PalaDozza - Finisce in beffa, finisce con una sconfitta la 27° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2. Una sconfitta che brucia, una sconfitta storica, una sconfitta che sa di beffa. Per il peso specifico del k.o. che permette a Forlì, Avellino e alla stessa Pesaro di agganciare la Effe... 🔗bolognatoday.it

Finale al cardiopalma al PalaDozza, la Fortitudo batte la Sebastiani Rieti - Non bastano dei grandi secondi 20 minuti di gioco alla Sebastiani per battere la Fortitudo nel tempio del PalaDozza, la Effe si impone per 81-75 dopo 40 minuti di lotta. Avvio potente per la Fortitudo che raggiunge quota -20. Nel terzo periodo gli amarantocelesti tornano a contatto fino al... 🔗bolognatoday.it

Il tiro di Aradori non entra e Pesaro batte la Fortitudo al PalaDozza - Finisce in beffa, finisce con una sconfitta il match del PalaDozza tra Fortitudo e VL valido per la 27° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2. Una sconfitta che brucia, una sconfitta storica, una sconfitta che ha il sapore amaro della beffa. Beffa per il peso specifico del... 🔗today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Una Fortitudo cinica e corposa batte Pesaro al PalaDozza e si regala il tabellone playoff; Una Fortitudo cinica e corposa batte Pesaro al PalaDozza e si regala il tabellone playoff. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Una Fortitudo cinica e corposa batte Pesaro al PalaDozza e si regala il tabellone playoff - Grazie ad una prova sontuosa di Gabriel e Freeman la squadra di Caja supera il turno di play-in: la cronaca e il tabellino del match ... 🔗bolognatoday.it

L’Unieuro batte la Fortitudo - Davanti a 4.900 spettatori, l’Unieuro Forlì batte la Fortitudo e ribalta il passivo dell’andata compiendo un passo importante verso i playoff e la quarta posizione Doppia cifra per Del Chiaro ... 🔗forli24ore.it

La Fortitudo torna alla vittoria e con Caja batte anche Forlì - E la Fortitudo torna alla vittoria, 76-71, battendo Forlì in un PalaDozza ribollente di tifo anche se mancavano i sostenitori romagnoli dopo il divieto di trasferta deciso dal Prefetto di Bologna ... 🔗msn.com