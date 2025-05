Un posto al sole | Roberto Ferri offre a Elena il ruolo dirigente in radio

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole: Roberto Ferri offre a Elena il ruolo dirigente in radio

posto al sole si è assistito a una svolta narrativa inattesa: Roberto Ferri avrebbe avanzato una proposta sorprendente, suggerendo ad Elena di assumere il ruolo di dirigente presso la sua radio. Tale offerta ha immediatamente sollevato molte interrogazioni tra gli spettatori, lasciando un senso di incredulità e perplessità. Un incarico inusuale . L'articolo Un posto al sole: Roberto Ferri offre a Elena il ruolo dirigente in radio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Nell’ultima puntata di Unalsi è assistito a una svolta narrativa inattesa:avrebbe avanzato una proposta sorprendente, suggerendo addi assumere ildipresso la sua. Tale offerta ha immediatamente sollevato molte interrogazioni tra gli spettatori, lasciando un senso di incredulità e perplessità. Un incarico inusuale . L'articolo Unalilinè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 17 marzo: Roberto Ferri chiede aiuto a Gennaro Gagliotti - Nuovo episodio di Un Posto al Sole, domani su Rai Tre alle 20.50. Mentre le condizioni di Michele rimangono critiche, Rossella si ritrova faccia a faccia con Fusco. Roberto Ferri intanto, cerca di salvare i Cantieri chiedendo un prestito... Domani sera alle 20.50 su Rai Tre torna la soap partenopea Un Posto al Sole. Le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini proseguono; nel prossimo episodio l'attenzione si sposta su Roberto Ferri che tenterà un'ultima mossa per salvare i Cantieri. 🔗movieplayer.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 5 maggio: Gennaro Gagliotti fuor controllo, minaccia Roberto Ferri - Gennaro Gagliotti è convinto di essere stato imbrogliato ed è fuori controllo; Roberto Ferri deve pensare a una soluzione. Scopriamo cosa succederà nell'episodio di domani, lunedì 5 maggio, di Un Posto al Sole. Domani, lunedì 5 maggio, torna alle 20.50 su Rai 3 la soap all'ombra del Vesuvio, Un Posto al Sole. Gennaro Gagliotti è ormai una furia contro Roberto e Marina, e minaccerà l'azienda. Vediamo allora cosa succederà nella puntata di domani. 🔗movieplayer.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 18 marzo: Roberto Ferri lasciato solo, Ciro Gagliotti senza pietà - Roberto Ferri ha provato tutto per salvare i Cantieri, anche chiedere un prestito a Gennaro Gagliotti. Ci riuscirà? Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani alle 20.50 su Rai Tre. Nuovo appuntamento con Un Posto al Sole, domani alle 20.50 su Rai Tre. Nell'episodio di martedì 18 marzo troveremo ROberto Ferri in grande difficoltà: dopo aver chiesto aiuto a Gennaro Gagliotti infatti, dovrà scontrarsi col padre Ciro. 🔗movieplayer.it

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 maggio 2025: Elena "tradisce" Roberto ed è pronta ad aiutare Michele! - Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 maggio 2025 vedremo che Elena potrebbe presto trasformarsi in una spina nel fianco per Roberto. La Giordano vorrà aiutare Michele a tornare a lavorare in ... 🔗msn.com

Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Elena vuole aiutare Michele Saviani a tornare in radio - Tutto quello che succederà nell'episodio di mercoledì 7 maggio, quando Roberto Ferri si troverà ad avere un nuovo problema: Elena, che lui stesso ha assunto in radio. 🔗msn.com

Un Posto al Sole, 7 maggio: Elena tenta il tutto per tutto per riportare Michele Saviani in radio! - Anticipazioni sull’episodio di Un Posto al Sole Mercoledì 7 maggio, alle 20.50, andrà in onda un nuovo episodio della soap opera napoletana Un Posto al Sole, trasmessa su Rai 3. I telespettatori avran ... 🔗informazione.it