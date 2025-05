Ultimo giorno prima del Conclave domani la prima fumata | mai un Papa eletto subito

elettori sono giunti a Roma, oggi l'ultima Congregazione generale prima del voto. Gli orari delle fumate: se nere, alle 12 e alle 19. Se bianche, possono avvenire anche alle 10:30 o alle 17:30 🔗 I 133 cardinaliri sono giunti a Roma, oggi l'ultima Congregazione generaledel voto. Gli orari delle fumate: se nere, alle 12 e alle 19. Se bianche, possono avvenire anche alle 10:30 o alle 17:30 🔗 Tgcom24.mediaset.it

I favoriti dell'ultimo giorno prima del Conclave: da David a Erdo, chi sale e chi scende - Sono ore molto intense per gli elettori che domani entreranno nella Cappella Sistina per votare il nuovo Papa. Le rose di nomi sono più di una: sarà il primo scrutinio, nel tardo pomeriggio di domani, a dare un primo peso delle opzioni in campo 🔗repubblica.it

