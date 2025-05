Trump | Gli Houthi si sono arresi stop ai bombardamenti La replica dei ribelli | I raid contro Israele continueranno

© Xml2.corriere.it - Trump: «Gli Houthi si sono arresi, stop ai bombardamenti». La replica dei ribelli: «I raid contro Israele continueranno»

Il presidente americano ha aggiunto che, prima della sua visita in Medio Oriente, farà «un annuncio significativo». Nel primo pomeriggio l'esercito israeliano ha bombardo l'aeroporto yemenita di Sanaa distruggendo scalo e molti aerei 🔗 Xml2.corriere.it

Trump “Gli Houthi si sono arresi, fermeremo i bombardamenti” - WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente Usa Donald Trump ha manifestato la volontà di interrompere ogni ulteriore attacco aereo contro gli Houthi dello Yemen, affermando che la fazione ribelle non vuole più combattere. “Fermeremo i bombardamenti – ha detto Trump alla Casa Bianca con il premier canadese Mark Carney -. Hanno capitolato, ma, cosa ancora più importante, ci fideremo della loro parola. 🔗unlimitednews.it

Trump, annuncio a sorpresa: "Gli Houthi si sono arresi, fermeremo i bombardamenti" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato a sorpresa la fine del conflitto con gli Houthi, in Yemen, e la ripresa della navigazione commerciale senza il rischio per gli Usa di venire attaccati dalla milizia sostenuta dall'Iran. Trump ha dato la notizia durante il botta e risposta con i giornalisti nel corso del bilaterale con il nuovo primo ministro canadese Mark Carney, in visita alla Casa Bianca. 🔗iltempo.it

Israele bombarda Sanaa dopo lancio missile su Tel Aviv. L’annuncio di Trump: “Gli Houthi si sono arresi” - Israele ha bombardato l’aeroporto di Sanaa e altre infrastrutture in Yemen, colpendo obiettivi Houthi dopo il lancio di un missile verso Tel Aviv. Almeno 4 morti e 39 feriti. Tra i bersagli anche una centrale elettrica e una fabbrica di cemento. In serata l'annuncio di Trump: "Gli Houthi si sono arresi, fermeremo i bombardamenti".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Trump: “Gli Houthi si sono arresi, stop ai bombardamenti”; Trump: «Gli Houthi si sono arresi, stop ai bombardamenti. E farò un grande annuncio». Oman: «Raggiunto accordo; Trump Gli Houthi si sono arresi, fermeremo i bombardamenti; Trump annuncia: smetteremo di bombardare gli Houthi, si sono arresi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Trump: "Gli Houthi si sono arresi". La replica: "Stop a raid navi Usa, non contro Israele" - La notizia è arrivata alcune ore dopo la distruzione dell'aeroporto di Sana'a da parte di Israele. Il presidente Usa: "Ci fidiamo della loro parola, dicono che non vogliono più far saltare le navi" ... 🔗msn.com

Trump: «Gli Houthi si sono arresi, stop ai bombardamenti. E farò un grande annuncio». Potrebbe essere sugli aiuti a Gaza - Israele approva un piano per espandere le operazioni militari a Gaza, conquistare l'intera Striscia e rimanervi a tempo indeterminato: sarà attuato dopo la visita di Trump ... 🔗ilmessaggero.it

Trump: «Stop ai bombardamenti Usa contro gli Houthi, si sono arresi» - «Hanno promesso che non attaccheranno più le navi nel Mar Rosso», ha spiegato The Donald. La replica dei ribelli yemeniti: «I raid contro Israele continueranno». L'Idf nel pomeriggio aveva condotto ... 🔗msn.com