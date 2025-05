Trump e la scoperta | Russia fuori da Mondiali Usa 2026? Non sapevo…

Russia è esclusa dai Mondiali di calcio? Davvero?". Donald Trump scopre che la Russia, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno con Messico e Canada. "Non lo sapevo, è così?", chiede il presidente degli Stati Uniti al presidente della Fifa, Gianni . 🔗 (Adnkronos) – "Laè esclusa daidi calcio? Davvero?". Donaldscopre che la, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno con Messico e Canada. "Non lo sapevo, è così?", chiede il presidente degli Stati Uniti al presidente della Fifa, Gianni . 🔗 Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

