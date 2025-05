Trump e la scoperta | Russia fuori da Mondiali Usa 2026? Non sapevo…

Russia è esclusa dai Mondiali di calcio? Davvero?”. Donald Trump scopre che la Russia, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno con Messico e Canada. “Non lo sapevo, è così?”, chiede il presidente degli Stati Uniti al presidente della Fifa, Gianni Infantino, presente alla Casa Bianca per un evento in vista del Mondiale Fifa per club, che si giocherà negli Usa. “E’ esclusa, ma speriamo che qualcosa accada. Speriamo che arrivi la pace e che” la Russia “venga riammessa”, dice Infantino con un pizzico di imbarazzo. “E’ possibile. Potrebbe essere un incentivo valido”, dice Trump sperando che anche il ‘soccer’ faccia la sua parte nella complicata strada verso la pace tra Mosca e Kiev. “Vogliamo evitare che vengano uccise 5000 persone ogni settimana, è una cosa orribile, incredibile. 🔗 (Adnkronos) – “Laè esclusa daidi calcio? Davvero?”. Donaldscopre che la, salvo cambiamenti nei prossimi mesi, non parteciperà alla Coppa del Mondo di calcio che gli Stati Uniti ospiteranno con Messico e Canada. “Non lo sapevo, è così?”, chiede il presidente degli Stati Uniti al presidente della Fifa, Gianni Infantino, presente alla Casa Bianca per un evento in vista del Mondiale Fifa per club, che si giocherà negli Usa. “E’ esclusa, ma speriamo che qualcosa accada. Speriamo che arrivi la pace e che” la“venga riammessa”, dice Infantino con un pizzico di imbarazzo. “E’ possibile. Potrebbe essere un incentivo valido”, dicesperando che anche il ‘soccer’ faccia la sua parte nella complicata strada verso la pace tra Mosca e Kiev. “Vogliamo evitare che vengano uccise 5000 persone ogni settimana, è una cosa orribile, incredibile. 🔗 Ildenaro.it

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Trump scopre l’esclusione della russia dai mondiali di calcio e commenta la situazione politica attuale - Trump apprende alla Casa Bianca l’esclusione della Russia dai mondiali 2026 organizzati da Stati Uniti, Messico e Canada; Fifa lega la decisione al conflitto tra Mosca e Kiev, auspicando un ritorno al ... 🔗gaeta.it

Trump non è più ottimista: “Forse non è possibile un accordo di pace Mosca-Kiev. Troppo odio tra Putin e Zelensky” - Rispetto all'ottimismo dei mesi precedenti, adesso il presidente Usa adesso cambia registro. "C'è un odio tremendo, un odio tremendo tra due uomini” ... 🔗ilfattoquotidiano.it