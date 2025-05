truffano anziana con la telefonata del finto maresciallo

- Anziana raggirata e derubata con la truffa del finto carabiniere e del finto incidente. È successo lunedì mattina, 5 maggio, a Casoli. Una persona che si è spacciata per maresciallo dei carabinieri avrebbe contattato a casa la nonnina, 87 anni, per avvertirla che suo figlio aveva causato un... 🔗 chietitoday.it

- È stata decapitata la rete criminale che avrebbe messo a segno almeno 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia. L’inchiesta coordinata dalla procura di Genova ha portato a 22 arresti, per complessive 77 misure cautelari, di cui 55 con obbligo di dimora in provincia di Napoli. La banda di truffatori usava la tecnica consolidata del finto carabiniere. Come emerge anche dalla telefonata intercettata dalla polizia che l’ha diffusa. 🔗 open.online