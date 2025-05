Trentaquattro studenti da tutta Italia per la gara nazionale di meccanica al Kennedy

Trentaquattro studenti da tutta Italia per la gara nazionale di meccanica al Kennedy - Sarà Pordenone ad accogliere trentaquattro studenti provenienti dai principali istituti tecnici italiani. L'Itis Kennedy, grazie al primo posto conquistato lo scorso anno dallo studente Daniele Cainero, si è portato a casa per la prima volta la gara nazionale di meccanica. Due... 🔗pordenonetoday.it

