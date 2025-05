Torna al Gloria Essere Speciale il tributo promesso a Franco Battiato

© Quicomo.it - Torna al Gloria Essere Speciale, il tributo "promesso" a Franco Battiato

Gloria Torna in scena Essere Speciale. Vita e opere di Francesco Battiato, cantante e autore. A 80 anni dalla nascita di Franco Battiato e a 60 dalla pubblicazione del suo primo 45 giri, il concerto sarà un viaggio nell’arte del poliedrico autore siciliano. 🔗 Sabato 17 MAGGIO alle 21 allo Spazioin scena. Vita e opere di Francesco, cantante e autore. A 80 anni dalla nascita die a 60 dalla pubblicazione del suo primo 45 giri, il concerto sarà un viaggio nell’arte del poliedrico autore siciliano. 🔗 Quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Torna al Gloria Essere Speciale, il tributo "promesso" a Franco Battiato - Sabato 17 MAGGIO alle 21 allo Spazio Gloria torna in scena Essere Speciale. Vita e opere di Francesco Battiato, cantante e autore. A 80 anni dalla nascita di Franco Battiato e a 60 dalla pubblicazione del suo primo 45 giri, il concerto sarà un viaggio nell’arte del poliedrico autore siciliano... 🔗quicomo.it

Thiago Motta torna sul ko in Coppa Italia con l’Empoli: «Non ci potevano essere scuse. Vi dico cosa è successo dopo quella partita» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta torna sul ko in Coppa Italia con l’Empoli: le dichiarazioni dell’ex allenatore della Juventus nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell’ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell’ultima sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole su quanto successo dopo il ko con l’Empoli. 🔗juventusnews24.com

CinemAmbiente 2025: Torino torna a essere capitale del cinema green - Torino si prepara ad accogliere la 28ª edizione del Festival CinemAmbiente, l'appuntamento internazionale dedicato al cinema ambientale, in programma dal 5 al 10 giugno 2025. Un evento che, come ogni anno, si propone di sensibilizzare il pubblico sui temi legati alla salvaguardia del pianeta... 🔗torinotoday.it

Ne parlano su altre fonti

Torna al Gloria Essere Speciale, il tributo promesso a Franco Battiato; Onore e gloria eterna al Papa dei popoli del mondo! Il messaggio di Maduro per la morte di Francesco; Livorno, addio alla negoziante icona di eleganza: «Gloria era speciale»; Alessandro Benetton e l'amicizia speciale per Gloria Tonon. 🔗Su questo argomento da altre fonti