The Studio | la comedy con star Seth Rogen ottiene il rinnovo per la stagione 2

Studio, co-creata e interpretata da Seth Rogen, ha ottenuto il via libera alla produzione della stagione 2 da parte di Apple TV+. Apple TV+ ha annunciato il rinnovo della sua comedy The Studio per la stagione 2. Lo show, con star Seth Rogen, ha ottenuto il via libera alla produzione di nuovi episodi qualche giorno prima della fine del primo capitolo della storia, che avverrà il 21 maggio con il debutto in streaming del season finale. La fiducia data alla serie I creatori di The Studio hanno scherzato dichiarando che non vedono l'ora di prendere l'esperienza che hanno vissuto nel realizzare la prima stagione e usarla immediatamente per creare la seconda, e poi di 'ripetere quel loop per altre 10 stagioni'.

