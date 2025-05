Tensione tra India e Pakistan | attacchi aerei e rappresaglie in Kashmir

© Quotidiano.net - Tensione tra India e Pakistan: attacchi aerei e rappresaglie in Kashmir

Pakistan hanno reso noto che cinque località del Paese sono state prese di mira dagli attacchi aerei Indiani. "Tre civili sono stati uccisi e altri 12 sono rimasti feriti", ha riferito il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry, aggiungendo: "Il Pakistan ha avviato rappresaglie sia via terra che via aria". In seguito l'esercito Indiano ha accusato il Pakistan di "violare nuovamente l'accordo di cessate il fuoco sparando con l'artiglieria a Bhimber Gali, nell'area di Poonch-Rajauri", oltre la linea di demarcazione in Kashmir. 🔗 I comandi delhanno reso noto che cinque località del Paese sono state prese di mira daglini. "Tre civili sono stati uccisi e altri 12 sono rimasti feriti", ha riferito il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry, aggiungendo: "Ilha avviatosia via terra che via aria". In seguito l'esercitono ha accusato ildi "violare nuovamente l'accordo di cessate il fuoco sparando con l'artiglieria a Bhimber Gali, nell'area di Poonch-Rajauri", oltre la linea di demarcazione in. 🔗 Quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Ata tensione tra India e Pakistan, Islamabad: attacchi missilistici indiani su tre città - Si teme ora una escalation militare tra le due potenze nucleari. Nuova Delhi: "Nostra azione precisa e misurata" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ata tensione tra India e Pakistan, Islamabad: attacchi missilistici indiani su tre città | "Tre morti e dodici feriti" - Si teme ora una escalation militare tra le due potenze nucleari. Nuova Delhi: "Nostra azione precisa e misurata" 🔗tgcom24.mediaset.it

Tensione alle Stelle tra India e Pakistan dopo l’attentato in Kashmir: cresce il rischio di conflitto armato - La storica rivalità tra India e Pakistan torna a infiammarsi dopo il tragico attentato avvenuto il 22 aprile a Pahalgam, località turistica nel Kashmir indiano, che ha provocato la morte di 26 civili. Nuova Delhi attribuisce l’attacco a gruppi armati sostenuti da Islamabad, accusa respinta con fermezza dal governo pakistano. In risposta all’attentato, il primo ministro indiano Narendra Modi ha autorizzato l’esercito ad agire con piena libertà operativa. 🔗laprimapagina.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tensione tra India e Pakistan, attacchi aerei nel Kashmir; Ata tensione tra India e Pakistan, Islamabad: attacchi missilistici indiani su tre città; India-Pakistan: attacchi missilistici e tensione nucleare, Islamabad minaccia ritorsioni; India-Pakistan, un conflitto che torna a preoccupare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tensione tra India e Pakistan, attacchi aerei nel Kashmir - AGI - La tensione tra India e Pakistan è nuovamente salita alle stelle dopo che il governo indiano ha annunciato di aver lanciato attacchi aerei contro nove siti situati nel Kashmir controllato dal Pa ... 🔗msn.com

Tensione India-Pakistan: New Delhi lancia attacchi mirati contro "campi terroristici" nel Kashmir pakistano - In un comunicato ufficiale, il governo di New Delhi ha dichiarato che le forze armate hanno colpito obiettivi sia nel Kashmir pakistano sia in altre aree del Pakistan da cui sarebbero partiti ordini e ... 🔗tg.la7.it

Tensione tra India e Pakistan: attacchi aerei e rappresaglie in Kashmir - Cinque località pakistane colpite da attacchi aerei indiani, tre civili uccisi e rappresaglie in corso. 🔗quotidiano.net