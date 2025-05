Temporali in arrivo nella notte e rischio grandine forte | scatta l’allerta con orari

Temporali in arrivo nella notte e rischio grandine forte: scatta l'allerta con orari

Temporali anche in pianura e, che potrebbero manifestarsi localmente in. 🔗 Per la restante parte della giornata di oggi, martedì 6 maggio, sono attese precipitazioni sparse, con maggiore interessamento delle aree alpine e prealpine. In serata è previsto un aumento della probabilità di rovesci eanche in pianura e, che potrebbero manifestarsi localmente in. 🔗 Quicomo.it

Temporali in arrivo nella notte e rischio grandine forte: scatta l’allerta con orari - Per la restante parte della giornata di oggi, martedì 6 maggio, sono attese precipitazioni sparse, con maggiore interessamento delle aree alpine e prealpine. In serata è previsto un aumento della probabilità di rovesci e temporali anche in pianura e, che potrebbero manifestarsi localmente in... 🔗quicomo.it

Forti temporali in arrivo, emergenza maltempo sull’Italia: le regioni a rischio - La tanto attesa ondata di maltempo è finalmente arrivata sul Centro-Nord Italia, segnando l’inizio di una settimana all’insegna dell’instabilità atmosferica. Il flusso di correnti fredde di origine artica, combinato con la presenza di un anticiclone sul Nord Atlantico, sta alimentando una serie di perturbazioni che, dirigendosi verso l’Europa occidentale, porteranno aria umida e mite sulle regioni centrali e meridionali del continente, favorendo precipitazioni diffuse. 🔗thesocialpost.it

Pioggia in arrivo: allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico - Codice giallo per temporali e rischio idrogeologico su gran parte della Toscana dalle 22 di oggi, domenica 9 marzo, alle 12 di lunedì 10 marzo. Lo ha emesso la sala operativa della Protezione Civile regionale, in seguito alla perturbazione che interesserà la Regione dal pomeriggio e sera di oggi... 🔗pisatoday.it

Allerta meteo: rischio dissesti, grandine e temporali forti in arrivo - La giornata di oggi, 5 maggio, è segnata da un’importante allerta meteo su Como e gran parte della Lombardia. La protezione civile ha emesso un’allerta arancione per rischio idrogeologico e una gialla ... 🔗quicomo.it

Meteo: Grandine e Temporali in arrivo, da Mercoledì 7 tante Regioni nel mirino del maltempo - LA GRANDINE La grandine si forma quando all'interno di una nube temporalesca (cumulonembo) le correnti ascensionali, cioè quelle che soffiano verso l'alto, sono molto intense. La presenza di queste co ... 🔗ilmeteo.it