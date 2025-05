Telecronaca Inter Barcellona Bergomi e Caressa scatenati! Scoppia la polemica dopo il gol di Acerbi | Si sono lamentati tutta la partita! Social furiosi dopo quel commento | cosa è successo – GALLERY

Telecronaca Inter Barcellona, Bergomi e Caressa scatenati: tante lamentele sui Social per i commenti dei due cronisti. Ecco cosa è successo«Questi del Barcellona tutta la partita a lamentarsi!». Il commento di Beppe Bergomi durante la Telecronaca di Inter-Barcellona, precisamente dopo la rete del 3-3 siglata da Acerbi, ha fatto scatenare i tifosi della Juve e non solo sui Social. I tifosi criticano una cronaca troppo “di parte” di Caressa e dell’ex calciatore nerazzurro che si sta lasciando trascinare dall’emozioni di questa partita.Bergomi in versione ultrà non è degno di una Telecronaca che non sia su un canale del club per il quale fa il tifo.— Roberto Pavanello (@robypava) May 6, 2025VERGOGNOSO AVERE UNO COME Bergomi IN Telecronaca, VERGOGNOSO .— Giorgia? (@GiorgiaJG) May 6, 2025Bergomi che dice "questi del Barcellona tutta la partita a lamentarsi" pic. 🔗 : tante lamentele suiper i commenti dei due cronisti. Ecco«Questi dellaa lamentarsi!». Ildi Beppedurante ladi, precisamentela rete del 3-3 siglata da, ha fatto scatenare i tifosi della Juve e non solo sui. I tifosi criticano una cronaca troppo “di parte” die dell’ex calciatore nerazzurro che si sta lasciando trascinare dall’emozioni di questain versione ultrà non è degno di unache non sia su un canale del club per il quale fa il tifo.— Roberto Pavanello (@robypava) May 6, 2025VERGOGNOSO AVERE UNO COMEIN, VERGOGNOSO .— Giorgia? (@GiorgiaJG) May 6, 2025che dice "questi dellaa lamentarsi" pic. 🔗 Juventusnews24.com

