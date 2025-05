Teatro Marco Montemagno ci porta nel cuore della tempesta IA

L'intelligenza artificiale e la robotica hanno iniziato a stravolgere le nostre abitudini quotidiane e si apprestano ad avere conseguenze mai viste prima sul mondo del lavoro. Di tutto questo, comunque la si pensi, bisognerà ammettere che scarseggia il dibattito in Italia. Spesso, chi ne parla lo. 🔗 Firenzetoday.it

