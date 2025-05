Superenalotto 6 maggio | 47 62292€ per tre vincitori e jackpot da 293 mln euro

© Sbircialanotizia.it - Superenalotto 6 maggio: 47.622,92€ per tre vincitori e jackpot da 29,3 mln euro

Superenalotto non sono apparsi né il numero ‘6’ né il ’51’, mentre il sorteggio di martedì 6 maggio ha riservato alcune sorprese agli scommettitori. Nel corso di questo primo appuntamento settimanale, tre giocatori si sono aggiudicati una vincita di 47.622,92 euro, ciascuno, grazie alla presenza di tre ‘5’. Una performance che conferma . L'articolo Superenalotto 6 maggio: 47.622,92€ per tre vincitori e jackpot da 29,3 mln euro è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Nel concorsod’oggi delnon sono apparsi né il numero ‘6’ né il ’51’, mentre il sorteggio di martedì 6ha riservato alcune sorprese agli scommettitori. Nel corso di questo primo appuntamento settimanale, tre giocatori si sono aggiudicati una vincita di 47.622,92, ciascuno, grazie alla presenza di tre ‘5’. Una performance che conferma . L'articolo: 47.622,92€ per treda 29,3 mlnè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

