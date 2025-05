Stanislav Lobotka il cervello del Napoli che tenta mezza Europa

Il dossier è emerso alla fine di aprile, quando il giornalista Fabrizio Romano ha svelato l'esistenza di una clausola rescissoria "poco sopra i 25 milioni di euro", valida soltanto nella prossima finestra estiva e attivabile esclusivamente da club stranieri. Un dettaglio che spiazza: per un titolare di 30 anni con quasi duecento presenze in azzurro

Infortuni Napoli, non soltanto Lobotka: novità da un altro big - Per il Napoli, oltre che su Lobotka, ci sono delle novità su un altro big di Conte. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver battuto il Lecce sabato scorso, è pronto per un'altra tappa fondamentale verso lo scudetto. Domenica sera, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà il Genoa di Vieira.

Corbo, Pavarese, Savino, Agostini e Petrazzuolo hanno partecipato a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli. NM LIVE – Corbo: "Il Napoli ha trovato il suo equilibrio, ma i cambi vanno gestiti meglio"

Corriere dello Sport : "Lobotka, il motore del Napoli: contro la Fiorentina sarà ancora il faro della squadra" - Se per Billing la notte di Napoli-Inter è stata da protagonista assoluto, per Lobotka è stata un'ennesima conferma del suo ruolo centrale. Il centrocampista slovacco si è distinto con una prestazione magistrale, orchestrando il gioco e fornendo l'assist decisivo per il gol del pareggio.

Il Napoli ha dato aggiornamenti riguardo le condizioni di Stanislav Lobotka, che era uscito dal campo per un infortunio contro il Lecce

Napoli, si ferma Lobotka: diagnosi e tempi di recupero

Napoli, infortunio Lobotka: le sue condizioni e i tempi di recupero - Il regista del club azzurro è stato sostituito nel corso della sfida con il Lecce. Già iniziato l'iter riabilitativo