Sophie Codegoni torna a parlare di Basciano | Fallimento personale sto vivendo un inferno

© Bollicinevip.com - Sophie Codegoni torna a parlare di Basciano: “Fallimento personale, sto vivendo un inferno”

Sophie Codegoni racconta l'incubo che sta vivendo a causa di Basciano, cosa ha detto l'influencerIn attesa del processo Alessandro Basciano dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà più avvicinarsi a Sophie Codegoni, quello che lei sta vivendo è un vero e proprio incubo.Sophie Codegoni (Foto Instagram @Sophie.Codegoni)Intervistata dal Corriere l'influencer ha parlato dei momenti drammatici vissuti a causa del pericoloso comportamento dell'ex compagno. Tra le varie cose ha raccontato: "Finché sono stata a Roma con lui, è andato tutto bene. Lui aveva il controllo totale su di me. Vivevo in una bolla. Lui era sempre via per lavoro, io sola con la bambina. Poi ho scoperto i tradimenti e sono tornata a Milano dalla mia famiglia. Da lì è cominciato l'inferno".Sophie Codegoni ha continuato dicendo: "Ovunque io andassi, lui lo sapeva e mi mandava la foto di dove ero.

Sophie Codegoni torna a parlare di Basciano: "Fallimento personale, sto vivendo un inferno" - Sophie Codegoni racconta l'incubo che sta vivendo a causa di Basciano, cosa ha detto l'influencer In attesa del processo Alessandro Basciano dovrà indossare il braccialetto elettronico e non potrà più avvicinarsi a Sophie Codegoni, quello che lei sta vivendo è un vero e proprio incubo. Sophie Codegoni (Foto Instagram @sophie.codegoni) Intervistata dal Corriere l'influencer ha parlato dei momenti drammatici vissuti a causa del pericoloso comportamento dell'ex compagno.

Alessandro Basciano, confermato il divieto di avvicinarsi e parlare alla ex Sophie Codegoni - Milano, 30 aprile 2025 - Non meno di 500 metri e vietato parlarle: confermato il divieto di avvicinamento per il dj Alessandro Basciano, 35 anni, all'ex compagna ed influencer Sophie Codegoni, 24 anni. Il dj ed ex concorrente del Grande Fratello, Alessandro Basciano (foto sotto), è comparso ieri davanti al Tribunale del Riesame... La Cassazione Lo ha deciso oggi la Cassazione che ha confermato e reso definitiva la misura cautelare disposta dal Tribunale del Riesame di Milano lo scorso 28 febbraio, nell'inchiesta per l'accusa di stalking condotta dai carabinieri e coordinata ... 🔗ilgiorno.it

