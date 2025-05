Sophie Codegoni | ‘Denunciare è giusto ma sto vivendo un inferno’

© Notizieaudaci.it - Sophie Codegoni: ‘Denunciare è giusto, ma sto vivendo un inferno’

vivendo un inferno”. A parlare è Sophie Codegoni, 23 anni, influencer seguita da oltre un milione di persone su Instagram, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il 30 aprile la Corte di Cassazione ha disposto che il suo ex compagno, Alessandro Basciano, dj e personaggio televisivo, debba indossare il braccialetto elettronico dopo essere stato indagato per stalking aggravato nei confronti di lei e della figlia.L’influencer racconta la sua battaglia contro lo stalkingLa decisione della Cassazione è arrivata a seguito di una lunga indagine e di un percorso giudiziario tortuoso. Oggi, Basciano ha il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla sua ex compagna e non può comunicare in alcun modo con lei o con la bambina, attualmente insieme a Sophie a Miami, dove si sono trasferite per motivi di sicurezza. 🔗 “A volte mi sono chiesta: ma chi me l’ha fatto fare di denunciare? È tostissimo. So di aver fatto la cosa giusta, ma stoun inferno”. A parlare è, 23 anni, influencer seguita da oltre un milione di persone su Instagram, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il 30 aprile la Corte di Cassazione ha disposto che il suo ex compagno, Alessandro Basciano, dj e personaggio televisivo, debba indossare il braccialetto elettronico dopo essere stato indagato per stalking aggravato nei confronti di lei e della figlia.L’influencer racconta la sua battaglia contro lo stalkingLa decisione della Cassazione è arrivata a seguito di una lunga indagine e di un percorso giudiziario tortuoso. Oggi, Basciano ha il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla sua ex compagna e non può comunicare in alcun modo con lei o con la bambina, attualmente insieme aa Miami, dove si sono trasferite per motivi di sicurezza. 🔗 Notizieaudaci.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sophie Codegoni Ha Una Nuova Fiamma: Il Famoso Calciatore! - Dopo la rottura con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha trovato un nuovo amore nel mondo del calcio. Ecco di chi si tratta! Negli ultimi mesi, il nome di Sophie Codegoni è diventato protagonista assoluto delle cronache rosa. Dopo la fine burrascosa della sua storia con Alessandro Basciano, ex dj e influencer, l’ex tronista è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un presunto nuovo amore. 🔗gossipnews.tv

Sophie Codegoni ha un nuovo fidanzato: si tratta di un calciatore di serie A, ecco chi è (FOTO) - Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, sembra aver trovato finalmente l’amore dopo un periodo turbolento. Le voci che circolano in questi giorni indicano che il suo cuore sarebbe stato conquistato da un calciatore, e non uno qualunque: si tratterebbe infatti di un giovane talento della Serie A. Dopo i momenti difficili vissuti nel suo passato sentimentale, Sophie pare essere pronta a voltare pagina. 🔗donnapop.it

Grave divieto per Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: le condizioni del Tribunale del Riesame - Il Tribunale del Riesame di Milano ha stabilito un divieto di avvicinamento per Alessandro Basciano, imponendo una distanza minima di 500 metri dalla sua ex compagna Sophie Codegoni e dalla loro figlia Celine Blue. Inoltre, Basciano non potrà comunicare con la figlia in presenza della madre. Questa decisione segue il ricorso della Procura dopo la precedente scarcerazione del deejay, accusato di stalking. 🔗anticipazionitv.it

Su questo argomento da altre fonti

Alessandro Basciano, dalla denuncia a Sophie Codegoni allo sfogo. L'avvocato: «Ha perso il lavoro. Condannato; Sophie Codegoni e l’arresto di Alessandro Basciano: “Speravo cambiasse, ho dovuto proteggere me e mia figlia”; Stalking su Sophie Codegoni, scarcerato Basciano: Giustizia è fatta, le bugie vengono a galla; Sophie Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Alessandro Basciano: Ho dovuto proteggere me e nostra figlia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia