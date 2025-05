Sommer | Inter sei stata incredibile Una parata speciale!

© Inter-news.it - Sommer: «Inter, sei stata incredibile. Una parata speciale!»

Sommer si è espresso al termine di Inter-Barcellona, match vinto in maniera entusiasmante dai nerazzurri con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Yann Sommer ha così parlato a Sky Sport nel post-partita di Inter-Barcellona: «Sono molto felice, è stata una partita incredibile. parata più difficile? Penso l’ultima, per me è stata speciale. L’ho fatta contro un giocatore fortissimo, che tende sempre a rientrare per calciarla in quella maniera. Quello che abbiamo fatto, dopo il gol di Acerbi, è stato crescere minuto dopo minuto. Davvero, è stato incredibile».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Sommer: «Inter, sei stata incredibile. 🔗 Yannsi è espresso al termine di-Barcellona, match vinto in maniera entusiasmante dai nerazzurri con il punteggio di 4-3. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Yannha così parlato a Sky Sport nel post-partita di-Barcellona: «Sono molto felice, èuna partitapiù difficile? Penso l’ultima, per me è. L’ho fatta contro un giocatore fortissimo, che tende sempre a rientrare per calciarla in quella maniera. Quello che abbiamo fatto, dopo il gol di Acerbi, è stato crescere minuto dopo minuto. Davvero, è stato».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, sei. 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Inter-Roma 0-1, pagelle: centrocampo, dove sei? Sommer fa il possibile. Finalmente Dumfries! - L’Inter perde 0-1 contro la Roma a San Siro e rischia di compromettere anche lo scudetto, in attesa del Napoli impegnato questa sera. Male la gestione della palla nel primo tempo, la squadra è inspiegabilmente spaccata in due. L’atteggiamento dei due YANN SOMMER 6 – Uno dei pochi se non l’unico veramente a salvarsi. La Roma ha attaccato nonostante il gol di vantaggio, ma il numero 1 dell’Inter tiene a galla la squadra fino all’ultimo. 🔗inter-news.it

Inter-Bayern Monaco. Rischia Sommer, Kaner manda alto. Sono sei i minuti di recupero 2-2 Diretta - I nerazzurri ripartono dalla vittoria dell'andata, in palio la doppia sfida contro il Barcellona 🔗xml2.corriere.it

Inzaghi: «Inter, sei stata all’altezza stasera! Abbiamo fatto la differenza su quell’aspetto. Ecco cosa è successo con Dimarco» - Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato così dopo il passaggio in semifinale della sua squadra. Le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport nel postpartita di Inter Bayern Monaco, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione Simone Inzaghi. SUL MATCH – «E’ stata una bellissima serata, vissuta insieme ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha aiutato tantissimo, contro una squadra […] 🔗calcionews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Inter-Barcellona 4-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: decide Frattesi al 99'; SanSiriade: non è stata una partita, ma un poema epico. L'Inter batte 4-3 il Barça e vola in finale di Champions; Barcellona-Inter 3-3, risultato e highlights della semifinale di Champions League: doppietta di Dumfries, Yamal incanta; Fiorentina-Inter LIVE. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

SanSiriade: non è stata una partita, ma un poema epico. L'Inter batte 4-3 il Barça e vola in finale di Champions - Potranno abbatterlo in futuro, ma anche quando di San Siro non ci sarà quasi più nulla, la leggenda di questa serata rimarrà per sempre nell'aria. Perché questa sera, a San Siro, è stata scritta una p ... 🔗msn.com

Inter-Barcellona, le pagelle: Sommer prodigioso, Cubarsí travolto - 8 Sommer Mura il tap-in di Garcia a botta sicura, si supera nel finale allungando in angolo il diagonale di Yamal. 6 Bisseck Dalle sue parti gravita Raphinha, il meno ispirato degli attaccanti ... 🔗repubblica.it

Inter, idea folle per il post Sommer? Le parole di un ex calciatore aprono uno scenario inaspettato - E se il prossimo portiere dell’Inter non fosse né Svilar né Bento? Un ex numero uno svela nomi insospettabili che potrebbero cambiare tutto. Il rendimento di Yann Sommer ha garantito solidità alla ret ... 🔗msn.com