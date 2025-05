Soloist Davide Boosta Dileo presenta a Sacile il suo nuovo album

© Pordenonetoday.it - Soloist, Davide “Boosta” Dileo presenta a Sacile il suo nuovo album

Davide “Boosta” Dileo sarà in concerto al Teatro Zancarano di Sacile per presentare il suo nuovo album Soloist, uscito venerdì 11 aprile su vinile e digitale per Sony Music. Circolo Controtempo porta così una tappa in esclusiva regionale del nuovo tour in solo di uno. 🔗 Venerdì 9 maggio ore 21,sarà in concerto al Teatro Zancarano diperre il suo, uscito venerdì 11 aprile su vinile e digitale per Sony Music. Circolo Controtempo porta così una tappa in esclusiva regionale deltour in solo di uno. 🔗 Pordenonetoday.it

Davide “Boosta” Dileo in tour dal 29 aprile con il nuovo progetto in solo “Soloist” - foto di Damiano AndreottiMILANO – Parte il 29 aprile da Vicenza il tour di presentazione di “Soloist”, il nuovo album in solo di Davide “Boosta” Dileo, in uscita ad aprile su vinile e digitale. Un’occasione unica per conoscere e ascoltare una dimensione sonora inedita di uno dei musicisti più rappresentativi della scena musicale contemporanea. Dopo il primo concerto al Teatro Olimpico di Vicenza, il Soloist tour prosegue il 30 aprile all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 2 maggio all’Auditorium S. 🔗lopinionista.it

Soloist, Davide “Boosta” Dileo presenta a Sacile il suo nuovo album - Venerdì 9 maggio ore 21, Davide “Boosta” Dileo sarà in concerto al Teatro Zancarano di Sacile per presentare il suo nuovo album Soloist, uscito venerdì 11 aprile su vinile e digitale per Sony Music. Circolo Controtempo porta così una tappa in esclusiva regionale del nuovo tour in solo di uno... 🔗pordenonetoday.it

Davide “Boosta” Dileo: la biografia - foto di Damiano AndreottiTORINO – Davide Dileo, noto anche come Boosta, è un musicista, DJ, compositore, produttore e sound artist con una carriera lunga 25 anni. Co-fondatore e tastierista dei Subsonica, Dileo ha contribuito a otto album di platino, vendendo oltre 50 milioni di copie. Il suo lavoro come produttore include collaborazioni con Mina, Placebo e Depeche Mode, tra gli altri. Nel 2021, il suo album di musica elettronica e pianoforte Facile è entrato nelle classifiche di musica classica ed è stato trasmesso dai principali canali internazionali. 🔗lopinionista.it

Sacile: Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica presenta il nuovo album con un concerto esclusivo - SACILE (PN) – Davide "Boosta" Dileo, noto membro dei Subsonica, sarà protagonista di un concerto esclusivo a Sacile venerdì 9 maggio alle 21:00 presso il Teatro Zancanaro. L'evento segna la tappa regi ... 🔗nordest24.it

Boosta presenta "Soloist" al Candiani: un viaggio sonoro tra piano ed elettronica - Veneto Jazz ospita giovedì 8 maggio, alle ore 20, al Centro Culturale Candiani di Mestre il tour di presentazione di Soloist, il nuovo album in solo di Davide “Boosta” Dileo, in uscita ad aprile su vi ... 🔗veneziatoday.it

Davide “Boosta” Dileo, Subsonica in concerto il 9 a Sacile - SACILE – Venerdì 9 maggio, alle 21, Davide “Boosta” Dileo dei Subsonica sarà in concerto nel Teatro Zancanaro di Sacile dove presenterà il suo nuovo album Soloist, uscito su vinile e digitale per Sony ... 🔗pordenoneoggi.it